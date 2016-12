Zoon reist 5.000 kilometer om zijn moeder een geweldig kerstcadeau te bezorgen

Niemand mag met Kerst alleen zijn, zegt Robert ten Brink altijd. En zo denkt Enda Conway er ook over. En dus besloot hij zijn moeder te verrassen door met de feestdagen thuis te komen.

Enda woont in San Francisco, terwijl zijn moeder in het Ierse dorpje Claremorris woont, zo’n 5.000 kilometer verderop. Zagen ze elkaar voor zijn verhuizing nog wekelijks, dat is inmiddels wat lastiger. Het was alweer 4 maanden geleden dat de twee elkaar hadden gezien. Iets wat vooral zijn moeder lastig vindt, aangezien zij alleen woont.

Verrassing

En dus besloot Enda haar te verrassen door zich in haar huis te verstoppen en hun weerzien te filmen. Er waren 2 vliegtuigen, een trein en 5 taxi’s voor nodig om thuis te komen, maar het was het waard: blijer kun je een moeder toch niet maken?

LEES OOK:

Nieuw: Libelle op WhatsApp! Meld je gratis aan.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock, Kijk.nl