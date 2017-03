3 dingen die je voorgoed moet loslaten voordat je gaat afvallen

Wie op het punt staat om wat kilootjes kwijt te raken, zal vast druk bezig zijn om het roer om te gooien: de snoeppot gaat op slot, de koekjeslade wordt niet aangevuld en de sportkleding wordt aangeschaft. Maar voordat je hieraan begint moet je een aantal belangrijke zaken leren los te laten.

1. De smokkeldag

Als je besloten hebt om definitief de strijd aan te gaan met die overtollige kilo’s dan is het zaak dat je bepaalde oude gewoontes de deur uit doet. Zoals je toegestane ‘smokkeldag’ na een week netjes gegeten te hebben. Dit werkt namelijk averechts. Door jezelf één dag in de week toe te staan te snacken en te snoepen, ga je veel meer zin creëren om los te gaan op chocolade en koekjes. Terwijl als je het jezelf af en toe gewoon toestaat, dan zul je veel minder eten. De dag na je smokkeldag heb je bovendien veel moeite om van de suiker af te blijven, de worsteldag. Beter reken je definitief af met de smokkeldag.

2. Het ‘zevendaagse dieet’

Wanneer je echt die kilo’s kwijt wil dan heb je een gestructureerd dieet nodig, en geen dieet waarbij je je een week lang uithongert. Daardoor kom je daarna namelijk twee keer zo hard aan, en dat zorgt voor een grote teleurstelling. Want waarvoor heb je ook alweer een week lang flink afgezien? Juist! Het is daarentegen wel een geschikt dieet om in korte tijd in die bruidsjurk te passen of wat kilo’s te verliezen voor een belangrijk evenement in je leven.

3. Voedsel verwijten

Voedsel kan je een comfortabel gevoel geven. Maar vergeet niet dat jij degene bent die het daadwerkelijk op eet. Het is niet de schuld van de koekjespot op werk, de salontafelschaal met chocolade of het feit dat je uit eten ging bij dat restaurant met die gigantisch lekkere cheesecake op het menu. Jij hebt ervoor gekozen om het toch te eten. Vraag jezelf af waar het fout ging in plaats van andere zaken of mensen de schuld te geven.

Bron: Oprah.nl. Beeld: iStock