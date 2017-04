Deze vrouw at 5 dagen lang achter elkaar McDonalds: dit is wat er gebeurde

Iedere dag McDonalds eten is niet per se het meest verantwoorde dieet dat je je kan voorstellen. Maar wat gebeurt er als vijf dagen lang ontbijt, luncht én dineert bij de fastfoodketen?

De Amerikaanse Danielle nam de proef op de som. Ze nam echter wel een voedingsdeskundige in de arm om niet vijf dagen lang alleen maar Big Macs te eten. Dat was niet lastig, want McDonalds heeft de afgelopen jaren een flinke slag gemaakt als het aankomt op een gevarieerd menu.

Honger

Op de eerste dag ontbeet ze met een McMuffin en een grote koffie. “Ik had geen kater, maar had het gevoel dat dat wel had gemoeten. Een bruine zak met vetvlekken vasthouden op de vroege ochtend is niet zo glamoureus.” Haar lunch bestond die dag uit een wrap met gegrilde kip en een salade. ’s Avonds had ze zoveel honger dat ze besloot van het plan te wijken en voor een burrito ging. “Hij was ten eerste maar één dollar, en ten tweede was ‘ie heel kazig en heerlijk.”

Cheeseburgers en milkshakes

Op woensdag besloot ze dat ze klaar was met de wraps en salade en toch maar all the way zou gaan. “Als ik voor McDonalds ga, ga ik voor alle heerlijke maaltijden die McDonalds te bieden heeft”, redeneerde Danielle. Ze ging voor cheeseburgers, burrito’s en chocolade milkshakes en vond dat een verademing. “Het is een heerlijk gevoel als je beseft dat het je niet kan schelen wat andere mensen vinden van het feit dat je hamburgers eet in plaats van salades.”

Geen pond aangekomen

Aan het eind van de week had Danielle vier cheeseburgers, 10 kipnuggets, twee milkshakes en een heleboel frietjes gegeten. En geloof het of ze niet: ze is in die week geen pond aangekomen.

“Het is niet goed voor je om altijd McDonalds te eten, maar ik geloof dat je er wel voor moet gaan als je er zin in hebt. Het enige waar ik aan kon denken toen ik de wraps en salades at, waren de burgers en de frietjes die ik eigenlijk wilde.”

Moraal van het verhaal: als je zin hebt in een cheeseburger, dan bestel je een cheeseburger.

I only ate McDonald’s for 5 days and still have a smile on my face. ~link in bio~ 🍟🍔 Een bericht gedeeld door Danielle Tullo (@danielletullo) op 7 Apr 2017 om 3:23 PDT

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Instagram.