5 dingen die (kunnen) gebeuren wanneer je de hele dag zit

Het is geen nieuws dat we met z’n allen te vaak en te lang achter elkaar zitten. We verbranden tegenwoordig 160 calorieën minder per dag in 1960. Maar zitten is niet alleen slecht voor je taille – je hele gezondheid lijdt eronder.

De grap is dat met zitten an sich niet zoveel mis is. “Het probleem zit hem niet in het zitten, maar in passief zitten”, zegt trainer Mark Schneider. “Zitten is makkelijk. Als het moeite zou kosten, zouden niet zoveel mensen het doen. Omdat het zo makkelijk is, doen we het excessief – en alles wat we excessief doen, is nadelig.”

Dit is wat er kan gebeuren wanneer je de hele dag zit.

Na twee uur zitten kun je gedag zeggen tegen je goede cholesterol

Zodra je kont het zitvlak raakt, schiet je lijf in de passieve stand. Je calorieverbranding gaat omlaag en het enzym dat assisteert bij de afbraak van vet, zakt. Datzelfde enzym, lipoproteïnelipase, speelt ook een rol bij de toename van goed cholesterol en de afname van slecht cholesterol. Door acht uur lang achter elkaar te zitten, daalt het vermogen van dit enzym om slecht cholesterol om te zetten in goed cholesterol met zo’n 95%. Je spieren doen consequent pijn

Word jezelf eens bewust van hoe je zit terwijl je dit leest. Blijf stilzitten en vraag je af hoe de stoel voelt. Is je hoofd in lijn met de rest van je lichaam, staan je voeten op de grond? Gebruik je de armleuningen? Goed zitten is een vaardigheid die je kan oefenen. Wanneer je staat, vormen je oor, schouder, heup, knie en enkel één lijn met je wervelkolom in de vorm van een S. Wanneer je zit is dit hetzelfde, behalve dat nu de oor, schouder en heup in één lijn zijn en de knieën enkels met elkaar in lijn zijn. Doe je dat niet? Dan kun je stijve heupen, nek- en rugpijn en zelfs ademhalingsproblemen verwachten. Je hebt 2,5 meer kans op obesitas

Zoals gezegd gaat de calorieverbanding op een laag pitje wanneer je zit. Wanneer je zes uur per dag zit, heb je 2 keer meer kans op obestias dan wanneer je 30 minuten per dag zit. Verrassend genoeg bleek uit een eerder onderzoek dat teveel zitten twee keer zo gevaarlijk voor je is als obesitas. Het risico op kanker, diabetes type 2 en hart-en vaatziekten neemt toe

Zitten zorgt er niet alleen voor dat je aankomt, maar ook dat je minder lang leeft. “Teveel zitten is een van de grootste doodsbedreigingen van deze generatie”, zegt gezondheidsexpert Dominique Wakefield. Wanneer je (te) weinig beweegt, is de kans op kanker, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten een stuk groter. De algehele kans dat je hieraan overlijdt gaat omhoog

4% van alle doodsoorzaken zijn te herleiden naar teveel zitten, zegt de American Journal of Preventative Medicine. Minder dan 3 uur per dag zitten kan 2 jaar aan je leven toevoegen. Aan de andere kant; zes uur lang zitten en weinig bewegen zorgt dat de kans dat je hieraan overlijdt toeneemt met 94%.

De boodschap is duidelijk: kom uit die stoel. Zit nooit langer dan een uur achter elkaar, probeer iedere dag 10.000 tot 13.000 stappen te zetten en sport regelmatig.

LEES OOK:

VIDEO: Pak stijfheid aan met deze rek- en strekoefeningen van onze sportvlogger Lot.

Berichten van Libelle gratis ontvangen op WhatsApp? Meld je nu aan!

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock