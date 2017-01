Fjieuw: 5 keer per week sporten is niet nodig, alleen in het weekend is voldoende

Al tijden luidt het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat we elke week 5 keer 30 minuten moeten bewegen. Maar dat is helemaal niet nodig, blijkt uit nieuw onderzoek: alleen in het weekend sporten werkt eigenlijk net zo goed.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moeten mensen verspreid over de week 150 minuten bewegen, of 75 minuten intensief sporten. Daarmee zou je het risico op een vroegtijdige dood verkleinen. Maar Britse onderzoekers schrijven nu in het tijdschrift JAMA Internal Medicine dat je hetzelfde effect bereikt als je alleen in het weekend sport, bijvoorbeeld als je 1 of 2 keer een uurtje wandelt. Dat uur wandelen moet dan wel aaneengesloten zijn, niet verspreid over meerdere korte loopjes.

63.000 mensen

De onderzoekers wilden weten of het advies van de WHO om je beweging te verspreiden over 5 sessies wel klopte. Bij het onderzoek werd 10 jaar lang gekeken naar 63.000 Britten van 40 jaar en ouder: naar hun lichaamsbeweging, gezondheid en werk. 8802 mensen uit deze groep overleden in die 10 jaar tijd: van hen werd geregistreerd waaraan ze overleden waren.

Klein verschil

De conclusie van de onderzoekers luidde dat bij mensen die alleen in het weekend voldoende lichaamsbeweging kregen, de kans op een vroegtijdige dood met 30% daalde. Bij mensen die hun beweging spreidde over 5 momenten in de week, zoals de WHO aanraadt, was dat 35%. Dat is dus wel een klein verschil, maar dat verschil is alleen meetbaar als je naar een grote groep mensen kijkt.

Zittend beroep

Overigens geldt bovenstaande conclusie niet voor mensen die meer dan 10 uur per dag zitten. Voor mensen met een zittend beroep is het niet genoeg om alleen in het weekend te sporten: zij zouden eigenlijk elke werkdag een uur moeten sporten om de schade van hun zittende beroep te compenseren. Mensen die 10 uur per dag zitten hebben een verhoogde kans van 40 tot 60 % om vroegtijdig te overlijden.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Sporten tijdens het koken? Sportvlogger Lot laat je zien hoe!

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: NRC. Beeld: Istock