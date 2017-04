Nog even iets lekkers eten of drinken voor je naar bed gaat, doe jij dat ook vaak? Om daarna te kunnen genieten van een goede nachtrust is het beter om de volgende dingen, hoe heerlijk ook, toch maar te laten staan. Morgen is er weer een dag.

In de video hierboven legt hoogleraar voeding Martijn Katan uit of je dik wordt van eten vlak voor het slapengaan.

Cafeïne

Wellicht een open deur, maar we vermelden hem toch maar. Cafeïne houdt je hartstikke wakker ’s nachts. Experts raden daarom aan liever geen koffie meer te drinken na 17:00 uur. Maar cafeïne zit in nog meer producten: wat dacht je van thee en bepaalde soorten chocola? Vooral dus even de ingrediënten van je favoriete reep checken voor je een late night bite neemt. Alcohol

Had je niet verwacht hè? Dat glaasje wijn dommelt je misschien lekker in slaap, maar erg diep is die slaap niet. Dikke kans dat je die nacht heel onrustig slaapt en misschien zelfs een paar keer wakker wordt. Suiker

Van suiker krijg je energie, dat weten we allemaal. Daarom is het beter niet vlak voor het slapengaan nog (veel) suiker te eten. Lig je opeens te stuiteren in bed, ook niet echt de bedoeling. Pittig en erg zuur eten

Als je vlak voor het slapengaan nog even dat restje pittige curry of die zure matten wegwerkt, dan krijg je sneller last van maagzuur en reflux. Het is natuurlijk niet prettig om in bed te liggen en te voelen dat je eten weer terug je slokdarm inschiet. Ieh! Alles wat moeilijk te verteren is

Ja poeh, dat is een hele categorie. Maar wie nog witte bonen, of vezelrijke producten als broccoli vlak voor het slapen eet, zet de spijsvertering extra hard aan het werk. Nergens voor nodig en het houdt je alleen maar wakker.

Wat je dan wél kan eten voor het slapengaan? Proteïnes die makkelijk te verteren zijn, zoals Griekse yoghurt, (warme) melk of stukjes kip of kalkoen.

Bron: Self. Beeld: iStock