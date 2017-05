5x low impact work-outs die echt werken

Het bikini weer is in zicht oftewel: we mogen ons weer gaan verheugen op mooie zomerse dagen met het strand als favoriete uitvalsbasis. Schiet jij in de stress bij het idee dat je deze zomer weer in bikini moet? Met deze low impact work-outs (LIT) lukt het ook jou om een fijn lijf te creëren waar je trots op mag zijn.

Libelle samen met Lidl

Wat is de LIT methode?

Het klinkt heel spannend, maar de LIT methode (overgevlogen vanuit Los Angeles) betekent niks anders dan Low Impact Training. Waarbij je dus met het doen van minimale bewegingen of oefeningen een maximaal effect bereikt. En dát klinkt ons als muziek in de oren.

Waarom hardlopen?

Oké, deze eerste oefening klinkt dan misschien niet heel erg low impact, want hardlopen kun je best als intens ervaren, maar het gaat hier om het feit dat je tijdens het hardlopen alle spiergroepen gebruikt, zonder één bepaalde spiergroep intens af te beulen. Low impact dus op je spieren, maar met een geweldig resultaat qua calorieën verbruik. En wist je dat het tijdstip waarop je hardloopt uitmaakt voor het verbranden van calorieën? Doe jij je hardloop rondje vroeg in de avond? Dan verbruik je veruit het meest. En natuurlijk zijn goede hardloopschoenen een must. Kwalitatieve en betaalbare hardloopschoenen vind je in de uitgebreide collectie sportkleding van het merk Crivit bij Lidl.

Swingen maar

Ben je niet zo’n hardloopfan? Een work-out met kettlebells is misschien wel meer jouw ding. Met een goede swing verbrand je al 12,5 calorie per minuut, wat gelijk staat aan een hardloopsessie!

Fiets je suf

Nog een leuk feitje: met het beoefenen van een outdoor sport verbrand je meer calorieën dan wanneer je (indoor) in de sportschool staat. Hup, olie die fietsketting en trap je suf naar een nieuwe record. De fiets is je vriend als het gaat om een low impact work-out waarbij je toch heel wat calorieën verbrandt. In de collectie van Crivit vind je ook alle fietskleding en accessoires die je nodig hebt voor de fietstochten, zoals een wielrenbroek (mét zitkussen), sportbeha, fietsshirt, helm en fietshandschoentjes.

Roeien; nog zo’n heerlijke buitensport

Ook al zit je tijdens het uitoefenen van deze sport grotendeels op je kont, je geeft je lichaam wel degelijk een total body work-out. Terwijl jij met je armen de roeibewegingen maakt train je tegelijkertijd je rugspieren, buikspieren, beenspieren en borstspieren. Hiermee verbrand je toch een leuke 500 calorieën in een uur.

Vind je eigen kracht met power yoga

Een leuke voor thuis: een sessie power yoga op de keukenvloer. Power yoga is een krachtige vorm van yoga waarbij een full body work-out het doel is. Terwijl je verschillende oefeningen achter elkaar doet werk je jezelf in het zweet en verbrand je tijdens een uur op de mat toch al gauw 300 calorieën.

Crivit sportkleding bij Lidl

Bij Lidl vind je nu niet alleen de leukste fitness outfits, ze zijn ook nog eens van een hoogwaardige kwaliteit. Crivit is bij Lidl hét merk dat staat voor sportiviteit, activiteit én kwaliteit. Het hoogwaardige assortiment doet niet onder voor andere A-merken. Het verschil is de prijs. Een fijne collectie sportkleding op het gebied van hardlopen, fietsen, outdoor, fitness en meer is nu te vinden bij jouw Lidl om de hoek.

