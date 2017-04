7 redenen waarom je nú een handgeschreven kaartje moet versturen

Een cadeautje geven is nog leuker dan een cadeautje ontvangen, wordt vaak gezegd. Hetzelfde geldt voor een persoonlijk kaartje. Stuur eens een handgeschreven kaart naar de ene vriendin die net een nieuwe baan heeft en wens haar succes of naar je tante die even door zware periode gaat. Je zult zien dat je er zelf ook van opknapt.

Verrassend

Er valt niet iedere dag speciaal voor jou een ‘ouderwets’ kaartje op de mat. Terwijl het eigenlijk hartstikke leuk is om een kaartje te krijgen. Koop daarom een keer een grappig kaartje, doe hem op de bus en verras iemand met een persoonlijke boodschap.

– Geen envelop? In de video hierboven wordt uitgelegd hoe je er zelf een maakt –

Moeite

Een handgeschreven kaartje laat zien dat je de moeite hebt genomen om een kaartje te kopen en te versturen. Het maakt niet eens uit wat je erop zet en naar wie je de kaart stuurt. Het gaat om het idee en er is niemand die het niet leuk vindt om een kaartje te ontvangen.

Persoonlijk

Tegenwoordig wordt alles via de app besproken, maar des te specialer is het om even met je eigen handschrift een persoonlijke boodschap over te brengen. Het betekent dat je er de tijd voor hebt genomen en je maakt het hierdoor extra persoonlijk.

Herinnering

Een appje stuur je enorm snel en binnen no-time is het geschiedenis. Het betekent eigenlijk niks. Een kaartje daarentegen is een tastbare herinnering. Zo worden ze vaak in de slaap- of woonkamer opgehangen. Een kaartje is dan ook waardevoller dan een mail of appje.

Zomaar

Je hebt niet een belangrijke reden nodig om iemand te verblijden met een leuk, persoonlijk kaartje. Ook als je al iets te lang niet langs je moeder bent gegaan, je beste vriendin précies over een half jaar jarig is of je collega al een maand aan het diëten is en je enorm trots op haar bent, kun je gewoon een kaartje sturen.

Goedmakertje

Ben je een keer een afspraak vergeten of heb je per ongeluk wijn over iemands kleding gemorst? Een old school kaartje biedt de oplossing. Natuurlijk maak je het liever face-to-face met elkaar goed, maar een kaartje na afloop van een ruzie of een akkefietje is altijd goed.

Kaartje terug

En misschien heb je nog wel de kans dat je een kaartje van deze persoon terugkrijgt. Dubbel winst!

Beeld: iStock