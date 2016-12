Libelle’s Coks moet in 2017 iets meer bewegen van haarzelf en daarom schrijft ze met pijn in het hart een afscheidsbrief aan alle liften ter wereld en aan één lift in het bijzonder.

Aan alle lieve liften in mijn leven,

Aan één lift in het bijzonder.

Ja, jij, lift. Je weet wie je bent. Met je bordeauxrode deur, die schokkerig opengaat iedere keer als ik thuiskom. Jij, die mij al ruim 3 jaar hobbelend en schokkerig maar vooralsnog zonder échte problemen naar de 4e verdieping zoeft.

Ja, jij. Je bent echt belangrijk in mijn leven en daarom valt deze brief mij zo zwaar. Ik ga namelijk heulen met je vijand: het trappenhuis. En je weet best dat dit moeilijk voor me is, ik vind het trappenhuis net zo onaardig als jij dat vindt. Zeker omdat het licht daar vaak niet werkt en er af en toe zelfs een zwerver ergens halverwege bivakkeert.

Tja, dat krijg je in het centrum van Amsterdam. En daarom ben ik zo gek op jou, lift. Ik voel me veilig als ik in je sta, maar ik moet opgroeien en sterk zijn en voortaan niet meer je perfect vierkante knopje indrukken als ik denk dat ik je nodig heb.

Ik voel me dus veilig bij jou. Sommige mensen vinden je doodeng, dat vind ik juist grappig. Je bent klein van stuk, niet de snelste, niet zo soepel en je bent voorzien van een grote tekening aan de binnenkant van je deur, die als een soort immense donkere wolk ineens opdoemt als je je deur sluit. Je brengt mensen vaak in verlegenheid met je tekening van een groot skelet. Wie jou ooit deze tatoeage heeft gegeven blijft een raadsel, maar het siert je eigenlijk wel. Ik kan er minutenlang naar staren als je me weer eens thuisbrengt na een lange dag hard werken.

Maar nu is het voorbij, lieve lift. Sinds ik bij Libelle werk zit ik vastgeroest in die bureaustoel. Mijn billen worden nog dikker dan ze al waren lieve lift en dat vind ik niet zo leuk. Daarom moet ik écht meer trappenlopen, tegen mijn zin in. Het moet. Sorry.

Ik kom je heus nog weleens opzoeken, vooral als ik in het gezelschap ben van een koffer of ontzettend zware boodschappentassen. Het is dus geen definitief afscheid, want dat zou ik niet aankunnen lift.

Dit valt me zwaarder dan je denkt. Ik hou van je lift, laat je niets wijsmaken. Je bent perfect zoals je bent en je zal altijd mijn favoriete lift blijven. Al-tijd. Dag.

Liefs, Coks

