Afscheidsbrief aan mijn nekpijn

Libelle’s Linda (32) heeft al een jaar of 10 last van een vervelende nekpijn die haar zo nu en dan teistert. Maar nu is het klaar. In 2017 gooit ze alles in de strijd om haar nekpijn definitief de das om te doen. Tijd voor een afscheidsbrief.

Dag nekpijn,

We zijn inmiddels al jaren samen. Ik weet nog goed dat je voor het eerst in mijn leven kwam. Ik was voor mijn studie een scriptie aan het schrijven: dagenlang zat ik op mijn studentenkamer achter mijn computertje gebogen. En pats boem, opeens schoot je erin.

Sindsdien hebben we een knipperlichtrelatie. Ik probeerde er regelmatig een eind aan te maken, bijvoorbeeld door een relatie met een fysiotherapeut aan te gaan. Die probeerde jou dan weg te pesten, wat soms ook lukte. Tijdelijk dan, want jij wist altijd je weg weer terug te vinden in mijn leven. En ik liet het gebeuren. Ik had niet de discipline om je weg te houden, door braaf mijn oefeningen te doen en netjes rechtop te zitten. Ik had beter moeten weten.

Langzaam maar zeker begon ik je te accepteren. Ik leerde met je te leven, nekpijn.

Totdat ik onlangs weer een nieuwe relatie kreeg met iemand anders: mijn pasgeboren zoontje. Een hulpeloos mannetje dat niet voor zichzelf kon zorgen, maar de hele dag door mij gedragen moest worden. En wat was jij jaloers, nekpijn! Je liet opeens weer keihard van je horen. Geen sluimerende aanwezigheid meer op de achtergrond. Nee, je was weer helemaal terug van weggeweest. Sterker dan ooit.

Maar ik ben nu ook sterker dan ooit. Ik heb meer discipline en verantwoordelijkheidsgevoel dan ooit. Ik moet nu niet alleen voor mijzelf zorgen, maar ook voor iemand anders. En daar kan ik jouw hulp absoluut niet bij gebruiken, nekpijn. Je hangt me de keel uit.

En daarom is het nu echt mooi geweest. Ik ga je voor eens en altijd de nek omdraaien.

Mijn afspraak bij de fysiotherapeut staat gepland. En als zij alle nekwervels weer in het gareel heeft gezet, zal ik je 3 keer per dag treiteren met de meest vervelende oefeningen. Ik schaf een ergonomische laptophouder aan en zal nooit meer krom achter mijn laptop zitten. Met massages, een hete douchestraal en een hittepit zorg ik ervoor dat jij ook aan het eind van de dag geen kans meer krijgt. En om je de nekslag te geven, begin ik weer met yoga, want ik weet hoe afschuwelijk jij die sport vindt.

Dag nekpijn, ik hoop dat je nooit meer de kop opduikt.

