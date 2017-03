De twee Australische vriendinnen die het internet overgingen met hun bikinifoto’s kregen behoorlijk wat negatief commentaar voor hun kiezen. Maar hun reactie daarop is even ludiek als slim.

Twee maanden geleden plaatste het Australische model Georgia Gibbs (21) een foto van zichzelf en haar goede vriendin Kate Wasley (22) in de haven van Sydney.

Love you unconditionally @katewas_ ✨ #SunburnIsReal Een bericht gedeeld door GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) op 21 Jan 2017 om 6:53 PST

Negatief commentaar

Naast positieve reacties waren de negatieve commentaren op deze foto niet van de lucht. De negatieve berichten zijn inmiddels verwijderd, maar volgens Instagram stond erin dat Georgia (maat 36) een slechte vriendin was om zo naast Kate (maat 44) staan, omdat ze zo duidelijk nog slanker zou lijken. Erger nog: Georgia zou zelfs het lichaam van Kate met Photoshop hebben bewerkt om zelf slanker te ogen. ‘Wat voor een vriendin doet dat?’

Innovatieve reactie

Die commentaren maakten de vriendinnen erg verdrietig, maar ze lieten zich er niet door uit door het veld slaan. Het tegenovergestelde juist! Georgia en Kate reageerden op een slimme en ludieke manier door het Instagram-account Any Body te starten.

Your happiness isn’t size specific. Life’s too short to hate your body✨📷: @chrismohen Een bericht gedeeld door Any Body 💥 (@any.body_co) op 21 Mrt 2017 om 3:41 PDT

Elke vrouw is mooi

Met hun foto’s willen ze een positieve boodschap geven: alle vrouwen zijn even prachtig, ongeacht hun maat. Zo laten de meiden zien dat ieder lichaam mooi is. “We houden van elkaar om wie we zijn. We zijn zo veel meer dan hoe we eruit zien. Of we nu maat 36 of 44 hebben, wat maakt het uit!” schrijven ze bij de foto’s.

I get my girl back soon! 🌈 @katewas_ 💥 @any.body_co 🌟 #LoveAnyBODY Een bericht gedeeld door GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) op 18 Mrt 2017 om 9:33 PDT

Ze moedigen hun volgers aan om hun eigen foto’s te plaatsen met de tag #LOVEanyBody.

Bron: ElleUK, beeld: iStock