Kom je ’s ochtends slecht uit bed? Grote kans dat je ’s avonds geboren bent

Heb je je ooit afgevraagd waarom je een avondmens bent of juist tot leven komt wanneer de zon ondergaat? Het zou zomaar eens te maken kunnen hebben met het tijdstip waarop je geboren bent.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek suggereert dat of je een ochtend- of een avondmens bent, te maken heeft met het tijdstip waarop je ter wereld kwam. De theorie luidt dat de tijd van de dag waarop je het actiefst bent, de tijd is waarop je als pasgeborene het eerst licht zag.

Laag geboortegewicht

Er is echter ook ander onderzoek dat claimt dat het gewicht van de baby te maken heeft met het feit of je juist ’s ochtends of ’s avonds tot bloei komt. Onderzoekers van de universiteit van Helsinki ontdekten dat baby’s met een heel laag geboortegewicht uit zichzelf 40 minuten vroeger wakker worden dan de rest.

Mentale problemen

15% van de bevolking is ochtendmens, 15% bestaat uit avondmensen de andere 70% valt ergens daar tussenin. Als je een avondmens bent, kan dat (grote) gevolgen hebben voor je gezondheid. Avondmensen hebben vaker last van mentale problemen en een grotere kans om verslavingen te ontwikkelen. Ze hebben vaak last van een ‘sociale jetlag’; ze passen zich aan aan het ritme van de maatschappij, terwijl hun biologische klok eigen een heel ander ritme erop nahoudt.

Bron: The Sun. Beeld: iStock