Bijzonder: dít is wat baby’s in hun eerste jaar kunnen zien

Pasgeboren baby’s kunnen ons nou eenmaal niet vertellen wat ze precies zien – maar gelukkig is daar de wetenschap.

De Britse oogchirurg Dr. Romesh Angunawela laat in een kort gifje zien wat baby’s precies kunnen waarnemen in het eerste jaar van hun leven.

En nee: dat is niet veel. Ze kunnen wel onderscheid maken tussen licht en donker, maar daar blijft ’t eigenlijk wel een beetje bij. Wist je dat baby’s zelfs al ín de baarmoeder leren wat donker en wat licht is? Dus dit weten alle kleintjes direct vanaf de geboorte. Althans, ze kunnen het verschil zien, ze weten natuurlijk niet dat licht voor dag staat en nacht voor donker.

Kleuren en scherpheid komt met de tijd. De optische zenuwen van de baby’s zijn nog niet volledig gevormd na de geboorte. In het begin zien baby’s daarom alles vooral erg wazig en kunnen ze niet goed vormen van elkaar onderscheiden. Vanaf 3 maanden zien baby’s kleuren.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: GIF