Onderzoek toont aan: boekenlezers zijn de allerleukste mensen

Is lezen ook jouw grootste hobby? Lekker met een boek op de bank, of in de tuin? Dan hebben we goed nieuws voor je: boekenlezers blijken volgens onderzoek namelijk de allerleukste mensen te zijn!

Volgens onderzoek aan de Kingston University in Londen zijn boekenlezers het meest meelevend en zetten het welzijn van anderen op de eerste plaats. Dit in tegenstelling tot tv-kijkers die vaker onvriendelijk zijn en zich minder om de medemens bekommeren (sorry binge-watchers).

Proefpersonen werden eerst getest of ze een voorkeur hadden voor tv kijken of lezen en daarna werden hun sociale vaardigheden getest.

Genre

Het maakt zelfs nog uit welke genres je leest: boekenlezers die voornamelijk fictie lezen zijn het beste in socializen met anderen. Wie vooral romantische boeken leest is het meest empathisch. Comedylezers onderhouden vervolgens de beste relaties met vrienden, geliefden en familie.

De onderzoekers zeggen dan ook: “We denken dat het lezen van vooral proza en comedy het empathisch vermogen van mensen kan verbeteren, maar dat weten we nog niet zeker. Het kan ook zo zijn dat aardige mensen nu eenmaal graag boeken lezen.”

Ach ja, wat maakt het uit. Wij boekenlezers zijn gewoon superleuk!

