Dít kunnen je borsten je vertellen over je persoonlijkheid

Je borsten kunnen je veel vertellen over je gezondheid. Volgens een Italiaanse onderzoeker gaat het zelfs nog een stapje verder en zouden je borsten je veel kunnen vertellen over je persoonlijkheid.

Met handlezen kun je natuurlijk je toekomst voorspellen, maar je borsten kunnen je veel over je persoonlijkheid vertellen. In 2005 deed de Italiaanse onderzoeker Piero Lorenzoni hier onderzoek naar en vergeleek borsten met de vorm van verschillende soorten fruit. Volgens de onderzoekers kunnen je borsten de vorm van een citroen, papaya, appel, peer, kers, meloen, nectarine en sinaasappel. Verrassend: er blijkt een link te zijn tussen de vorm van je borsten en je karakter. Er zouden genen in je lichaam zijn die DNA bevatten die zowel de vorm van je borst als je brein beïnvloeden.

Welk fruit past het beste bij jouw borsten? Dit zegt het over je persoonlijkheid:

1. Citroen

Als je borsten de vorm van een citroen (klein en symmetrisch) hebben, dan zou je elegant en intelligent zijn. Rust vind je heel belangrijk. Je vindt het heerlijk om te lezen en alleen te zijn. Je bent emotioneel stabiel en lacht ook regelmatig om jezelf.

2. Papaya

Hebben jouw borsten meer de vorm van een papaya (langwerpig en hangend)? Je bent een supervrouw! Je hebt een sterke wil en je bent onafhankelijk. Voordat je actie onderneemt, zet je eerst alles op een rijtje. Je hebt veel controle over jezelf en je bent heel kalm en succesvol. Daardoor ben je een goede leider.

3. Appel

Heb je kleine, schuin naar beneden hangende borsten? Dan heb jij appelvormige borsten. Je bent een vrij, avontuurlijk persoon. Je bent spontaan en daardoor vinden veel mensen je charmant.

4. Peer

De peervormige borsten (driehoekig, hangend en met grote tepels) wijzen op een vrouwelijke en sensuele persoonlijk met een sterke persoonlijkheid. Je wil jezelf steeds blijven verbeteren en bent heel open. Je blijft altijd positief en hebt daarnaast een goed gevoel voor humor.

5. Kersen

Staan je borsten een beetje uit elkaar? Dan hoor jij bij de kersen en heb je veel passie en ben je heel moedig. Je pakt uitdagingen altijd aan en maakt snel beslissingen. Je bent een echte entertainer en je leven is dan ook een groot feest.

6. Meloen

Vrouwen met bolvormige borsten zijn vriendelijk en betrouwbaar. Je wil altijd anderen helpen en zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Mensen vertrouwen dan ook altijd in jou en weten dat hun geheimen bij jou veilig zijn. Jij bent vaak degene die bemiddeld in discussies en zorgt dan mensen er altijd weer uit komen.

7. Nectarine

Borsten met de vorm van een nectarine (klein, hangend en met grote tepels) wijzen op een verstandig en wijs persoon. Je wil zoveel mogelijk blijven leren om jezelf te kunnen blijven verbeteren. Je gaat drama vaak uit de weg, maar wil juist dat iedereen het altijd naar zijn zin heeft.

8. Sinaasappel

Heb je grotere ronde borsten? Dan ben je een creatief persoon met grote ideeën. Je bent een planner en geeft jouw taken altijd een persoonlijke touch. Jouw borsten vertellen dat je een vrouwelijk persoon bent en je veel zelfvertrouwen hebt.

Bron: Tophealthnews.net. Beeld:iStock.