Heb je een broer? Dít zegt dat over je relatie met je partner

Iedereen zoekt een man zoals haar vader – horen we vaak. Maar dat is helemaal niet zo. Uit recent onderzoek blijkt dat vrouwen in hun partner iemand zoeken die lijkt op hun broer.

Althans: als het om uiterlijk gaat.

Voor het experiment moesten proefpersonen foto’s vergelijken van vrouwen. Ze kregen foto’s van meerdere mannen te zien en moesten dan aangeven wie zij op elkaar vonden lijken. Tussen de foto’s lagen ook plaatjes van de partners van de vrouwen én van hun broers. De proefpersonen wisten echter niets af van de band tussen de mannen. En je raadt het al: ze vonden hun broers en partners het meest op elkaar lijken.

Zelfde

“Onze bevindingen betekenen natuurlijk niet dat je hieruit een conclusie kan trekken voor alle vrouwen,” aldus een van de onderzoekers. “Maar het is wel opvallend dat er een grote gelijkenis is tussen de broers en partners van de vrouwen uit ons experiment. Dat blijkt geen toeval te zijn. Het lijkt er dan ook op dat familiale vertrouwdheid aantrekkelijk kan zijn voor een partner. Net zoals we vaak voor iemand kiezen omdat die er een vertrouwde mening, interesse of muzieksmaak op nahoudt.”

Bron: HLN. Beeld: Getty