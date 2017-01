Deze foto’s bewijzen maar weer eens dat calorieën tellen geen zin heeft

Veel mensen die af willen vallen houden graag in de gaten wat ze in hun mond stoppen. De oplossing? Calorieën tellen! Maar… Is dat wel een goede methode? Deze foto’s laten namelijk iets heel anders zien.

Voedingskundige Nichola Whitehead plaatste foto’s van 2 verschillende dagmenu’s op Gocompare.com om te laten zien dat calorieën echt niet alles zeggen.

In het ene dagmenu is vooral veel gezonde voeding te vinden: volkoren producten, linzen, fruit, zelfgemaakte soepen en groenten. Het andere dagmenu bevat veel junkfood: chips, cola, witbrood, koekjes, snoep en een kant-en-klare lasagna.

Waarschijnlijk dacht je, net als wij overigens, dat het menu met ongezonde producten véél meer calorieën zou bevatten dan het gezonde menu, maar niets is minder waar. Beide menu’s bevatten namelijk 2031 calorieën. Evenveel dus!

Deze foto’s leggen alles uit. Allereerst het gezonde menu met de bijbehorende specificaties:

En dit is het ongezonde menu met een uitleg van het aantal calorieën:

Calorieën tellen zegt dus écht niet alles als je gewicht wil verliezen of gezonder wil gaan leven. Vind je calorieën tellen toch een fijne truc, houd dan vooral ook rekening met de vezels, vitaminen en mineralen in de producten die je kiest.

