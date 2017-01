Hoe aardig je je collega’s ook vindt, er zijn altijd wel momenten waarop je ze even niet kunt uitstaan. Uit onderzoek van Manutan blijkt dat we ons op de werkvloer in het bijzonder ergeren aan deze 5 punten, met een hoofdrol voor: hygiëne.



Volgens dit onderzoek storen wij ons het meest aan collega’s die na een toiletbezoek hun handen niet wassen, om vervolgens weer met pennen, muizen en toetsenborden in de weer te gaan.

Dit is de top 5 van ergernissen:

1. Handen niet wassen na toiletbezoek

2. Zakdoeken (na gebruik) laten slingeren

3. Mouw of hand – in het geval van een snotneus – boven een zakdoekje verkiezen

4. Collega’s die hun hand niet voor hun mond houden als ze hoesten of niezen

5. Handen niet wassen na neus snuiten

Inkoppertjes, toch? Maar of iedereen zich eraan houdt…

LEES OOK:

Bron: HartvanNederland.nl Beeld: iStock