Goed nieuws voor iedereen die een hekel heeft aan bewegen: met een dagelijkse wandeling van een kwartier heb je al superveel gezondheidsvoordelen!

Ook al is meer bewegen nóg beter voor je, met een luttele 15 minuten heb je al kans om langer te leven. Want, zo zeggen de onderzoekers, het is tenminste een haalbaar doel. De uitkomst is gebaseerd op een onderzoek onder 123.000 volwassenen, die in 4 groepen op 4 verschillende ‘activiteitslevels’ ingedeeld werden. Zij die niets deden, een beetje, medium en heel veel.

Stevige wandeling

Vergeleken met de mensen die inactief waren, hebben de groepen daarna maar liefst 22%, 28% en 35% kans op een langer leven. Dat laat dus zien: hoe meer beweging, hoe beter. Maar zelfs überhaupt je stoel uitkomen kan al dramatisch veel impact hebben. Wel belangrijk: lekker doorstappen, het zou gaan om een ‘brisk walk‘, dus een stevige wandeling.

Leeftijd geen excuus

Dokter David Hupin van het University Hospital of Saint-Etienne meent dan ook dat leeftijd geen excuus is om niets doen: “Minder dan de helft van de ouderen komt aan dat aanbevolen minimum van 150 minuten matige inspanning, of 75 minuten krachtige inspanning”, zegt hij tegen The Sun. “Kleine momenten van bewegen integreren, betekent vaak dat ouderen sowieso meer gaan doen, en dus sneller aan die 150 minuten komen.”

Bron: Good Housekeeping.