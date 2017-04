Diabetes? Dít kun je zelf doen

Bij diabetes (ook wel: suikerziekte) kan het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden, doordat er weinig insuline aanwezig is. Dit hormoon regelt de bloedsuikerspiegel. Het kan ook zijn dat het lichaam niet meer reageert op insuline of het niet meer aanmaakt. Negen van de tien mensen met diabetes hebben type 2.

Libelle samen met VGZ

Als je diabetes type 2 hebt, krijg je vaak medicatie om je bloedsuiker te verlagen. Bijvoorbeeld medicijnen die het lichaam weer beter laten reageren op insuline of ervoor zorgen dat de lever minder suiker (glucose) aanmaakt.

Door je levensstijl aan te passen is het mogelijk om minder (tot geen) insuline te gebruiken

Levensstijl aanpassen

Medicatie helpt mensen met diabetes type 2, maar geneest niet. Er is steeds meer bewijs dat diabetes type 2 met gerichte aanpassingen kan worden voorkomen en genezen. Door je levensstijl aan te passen, is het mogelijk om minder (tot geen) insuline te gebruiken. Bij deelname aan het groepsprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’ zien veel deelnemers al snel een verbetering, met name in de bloedsuikerspiegel, taille-omvang en gewicht. Iedere deelnemer werkt in een half jaar tijd naar een structurele levensstijlverbetering: anders eten en meer bewegen. Een speciaal team coacht en begeleidt op een positieve en inspirerende wijze, waardoor de deelnemers zich vitaler voelen.

Heb je zelf diabetes type 2 en wil je weten of je kunt meedoen aan ‘Keer Diabetes2 Om’? Ga dan voor meer informatie naar vgz.nl/zinnige-zorg of keerdiabetesom.nl/

VGZ werkt samen met zorgaanbieders die de zorg beter maken. Daarom reiken wij elk jaar de Zinnige Zorg Award uit. ‘Keer Diabetes2 Om’ was in 2016 winnaar van de eerste prijs.