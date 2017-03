Er is een enorme discussie losgebarsten over de kleur van deze aardbeien

Aardbeien zijn rood, punt. Dit aardbeientaartje lijkt dan ondanks het blauwe filter op een doodnormaal aardbeientaartje, ware het niet dat de aardbeien op de foto, jawel, grijs zijn.

De foto van de aardbeien is een optische illusie en laat zien wat er gebeurt wanneer je een cyaankleur toevoegt aan een zwart/wit/grijze foto. Het blauw maakt namelijk alle andere kleuren contrasterend, waardoor deze aardbeien rood lijken. Terwijl de originele foto dus zwart/wit/grijs is.

This picture has NO red pixels. Great demo of color constancy (ht Akiyoshi Kitaoka) pic.twitter.com/pZHvbB6QHE — Matt Lieberman (@social_brains) February 27, 2017

Golflengtes

Toch is nog lang niet iedereen overtuigd. Dat heeft allemaal te maken met hoe het licht in je ogen binnenkomt in verschillende golflengtes. “Beeld je in dat je een appel vasthebt en buiten rondloopt onder een blauwe lucht. Dat blauw ‘besmet’ dan eigenlijk alle kleuren die je ziet, omdat er voortdurend ook blauwe golflengtes je ogen bereiken. Neem je die appel echter mee naar binnen en kijk je ernaar onder een TL-lamp of een gloeilamp zonder die blauwe tint, dan zal de kleur van het stuk fruit er helemaal anders uitzien voor ons, ook al blijven de pixels exact dezelfde. Het verschil is dat het spectrum dat afkaatst op de appel anders is.”

@carsonmell @social_brains I drew three rectangles on top to also show the effect. pic.twitter.com/PaSxflmGJv — Tim Hutton (@_tim_hutton_) February 28, 2017

Hmm, jaja… wij zien nog steeds gewoon rode aardbeien.

Bron: HLN. Beeld: Twitter.