Dit is het effect op je lichaam als je langzaamaan stop met zuivel

Boter, kaas en eieren zijn favoriete producten die we zowat elke dag eten. Maar er zijn steeds meer mensen die veel klassiekers uit het zuivelschap van hun menukaart hebben geschrapt. Wat is het effect van het stoppen met zuivel eigenlijk op je lichaam?

In de video hierboven zie je een voorbeeld van een heerlijke ontbijtshake.

1. Krachtpatser botten

De Amerikaanse arts Mark Hyman beweert dat wanneer men minder zuivel consumeert, het effect kan zijn dat je botten een stuk sterker worden. Zo zouden broze botten (en botbreuken als gevolg) minder vaak voor komen in landen waar weinig zuivel en calcium wordt gegeten of gedronken. En deze mening wordt ondersteund door een studie van Nurses Health. Volgens deze studie verhoogt zuivel de kans op een botbreuk met 50%. We zouden volgens dit onderzoek meer vitamine D moeten consumeren voor sterke botten.

2. Minder slijm

Het is een algemeen gegeven: wanneer je verkouden bent kun je beter een tijdje geen zuivelproducten eten en drinken. Dit versterkt namelijk je slijmaanmaak. Je zult merken dat als je steevast last hebt van een slijmerige keel, een snotneus of slijmerige ogen, dat je na een tijdje geen zuivel verschil zult merken.

3. Stralende huid

In producten als kaas, melk, boter, eieren en yoghurt zitten vetten. En deze vetten hebben we nodig, maar ze kunnen er ook voor zorgen dat we er een vette huid door krijgen. Zo raken onze poriën sneller verstopt waardoor er gemakkelijker puistjes ontstaan. Wanneer je last hebt van een onrustige huid kun je het best een periode zuivelvrij eten.

4. Geen opgeblazen buik

Veel mensen die intolerant zijn voor lactose komen er pas jaren later achter – nadat klachten als een opgeblazen buik of diarree dagelijkse kost waren. Melkproducten schrappen uit je voedingspatroon kan helpen om je maag en spijsvertering weer ‘gezond’ te krijgen.

Tip: mocht je een periode minder of geen zuivel meer willen eten? Dan kun je bijvoorbeeld rijst-, amandel-, spelt- of sojamelk drinken. Daarnaast zijn er heerlijke yoghurtjes te koop op basis van kokosnoot of amandelen.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock