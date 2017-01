Dit is de allereenvoudigste manier om langer te leven

Leeftijd is natuurlijk niets meer en minder dan een getalletje en we zijn natuurlijk alleen maar blij met het feit dat we ouder worden. Maar dat betekent niet dat we niet nieuwsgierig zijn naar hoe we de tijd een beetje kunnen rekken…

Naast een gezond en actief leven leiden, ontdekten de bollebozen van Harvard nog een heel simpele manier die voor iedereen haalbaar is om je leven een paar je te rekken: haal een plant in huis. Ja, echt zo simpel is het. De Harvard school of Public Health beweert dat vrouwen die zichzelf omringen door planten gemiddeld 12% langer leven. Interessant, nietwaar?

Schonere lucht

Het maakt daarbij niet uit in wat voor vorm die plant precies komt. Of je nou hectares gras hebt of je huis omringd wordt door bomen, een bloeiende achtertuin of alleen een vensterbank met eigen gekweekte kruiden hebt: je profiteert nog steeds van de voordelen. Het heeft allemaal te maken met schonere lucht (veel planten halen de gifstoffen uit de lucht) en een verbeterde mentale gezondheid (planten verkleinen het risico op een depressie). Des te meer reden om dit weekend toch even een rondje tuincentrum te doen.

Bron: Harvard. Beeld: iStock