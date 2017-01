Eenzame Larissa (21) uit Markelo doet ontroerende oproep

De Markelose Larissa Nijkamp is het beu: tot haar grote verdriet heeft ze geen vriendinnen, en daar hoopt ze snel verandering in te brengen. Ze doet een emotionele oproep, in de hoop dat mensen uit haar buurt vrienden met haar willen worden.

De blondine heeft vanwege een hersenbeschadiging een laag IQ. Dat was ook de reden dat Larissa op haar zesde naar speciaal onderwijs ging, waar ze een hechte club klasgenoten kreeg. Inmiddels is ze van school af, maar dat heeft er ook in geresulteerd dat Larissa tot nu toe amper contact heeft met leeftijdsgenoten, laat staan dat ze vriendinnen heeft. “In de buurt van Markelo is het saai, er is weinig te doen. Leeftijdsgenoten wonen wel ongeveer in de buurt, maar die zitten vaak al in een groepje – daar kom je niet zomaar tussen,” vertelt ze aan RTL Nieuws.

Omdat Larissa tijd vond dat daar verandering in kwam, zocht de dappere Nijkampse RTL Nieuws op. De zender interviewde haar voor hun website, waar ze eindelijk haar verhaal kon doen én een podium kreeg om haar hartenkreet te delen. Zo zegt ze in het interview: “Ik wil gewoon iemand met wie ik een keertje kan schaatsen als er ijs ligt, of die met me wil winkelen.”

Veel reacties

Sinds het interview van Larissa heeft ze al rond de 200 berichtverzoekjes ontvangen en is ze ruim 100 vriendschapsverzoeken op Facebook rijker. Maar niet alle berichtjes en verzoekjes betekenen voor Larissa direct dat haar oproep is beantwoord. Want zo vertelt ze aan de website “Ik heb nog niet alles gelezen, maar helaas wonen veel van de mensen die reageren ver weg.”

Geen weet van

De ouders van Larissa, de 53-jarige Gert en de 50-jarige Joke, wisten niet dat hun dochter in de pers zou komen voor hulp bij haar eenzaamheid. Larissa had haar ouders wel verteld dat ze hen had benaderd, maar hadden niet verwacht dat er al zo snel een interview in de media zou komen. Maar moeder Joke is beretrots op haar dochter, zo vertelt ze: “Ik vind het knap dat zij met haar probleem naar buiten treedt. Ik heb zelf soms niet door dat zij zich zó eenzaam voelt. Als ouders wisten we niet dat het zó erg was.”

Wij bij Libelle vinden dit een hele dappere zet van Larissa. We hopen dat ze snel een leuke vriendin krijgt om gezellige dingen mee te doen. Het is je gegund!

