Van dít eten gaan je scheten stinken

Laten we eerlijk zijn: iedereen laat weleens een scheetje. Het ene stinkt meer dan het andere en dat komt door je voeding. Van welk voedsel gaan je scheten écht stinken? Lees hieronder wat je de volgende keer beter kunt laten staan.

Het kan per persoon verschillen, want de een heeft gevoeligere darmen dan de ander (zie de video hierboven). Sommige mensen hebben bijvoorbeeld moeite met het verteren van de zogenoemde korte ketensuikers, zoals fructose, glucose en lactose. Deze simpele suikers kunnen niet goed worden opgenomen in de dunne darm en komen onverteerd terecht in de dikke darm. In de dikke darm zitten veel bacteriën die al deze onverteerde suikers gaan opeten, waarbij ze veel gas produceren. Wat ervoor zorgt dat je veel scheten moet laten.

Klachten

Ook producten als tarwe- en roggebrood, koek en gebak, pizza, peulvruchten als erwtjes en bonen, kool, uit, spruitjes, appels en abrikozen kunnen bij deze mensen klachten veroorzaken.

Dierlijke eiwitten

Wel geldt voor bijna iedereen dat van het eten van kip, vlees, vis of eieren, je scheten meer gaan stinken en dan waarschijnlijk naar de geur van rottende eieren. Dit komt doordat er bij de afbraak van dierlijke eiwitten zwavelgassen ontstaan en die hebben een onaangename geur.

Veilig

Maar welk voedsel kan juist géén kwaad? Onder andere glutenvrij brood, havermout, rijst, aardappelen, sperziebonen, spinazie, tomaat, aardbeien en kiwi. Dit voedsel bevat namelijk geen dierlijke afvalstoffen en maar weinig korte ketensuikers, waardoor je minder (stinkende) scheten zult laten.

Schamen

Altijd handig om te weten, maar vergeet niet: scheten laten is doodnormaal. Je hoeft je dus nergens voor te schamen. Inhouden is namelijk ook niet altijd een goed idee.

