Eten als je geen honger hebt? Dít is wat er met je lichaam gebeurt

Eerlijk is eerlijk: we eten allemaal weleens zonder dat we écht trek hebben. Gewoon, omdat dat qua tijd handiger uitkomt of omdat je zin hebt in iets lekkers.

Maar dat eten zonder dat er een knorrende maag aan voorafgaat, blijkt nog ongezonder dan al werd gedacht. Wanneer er eten binnenkomt, slaat je lichaam meteen aan het werk om alle koolhydraten, eiwitten en vetten te verwerken. Je lijf maakt hormonen aan die voedingsstoffen uit je bloedstroom halen of opslaan voor later gebruik.

Piek onder controle

Normaal gesproken piekt je bloedsuikerspiegel na een maaltijd, maar hormonen houden die piek onder controle. Dat hangt af van factoren als hoeveel je eet, je eigen metabolisme en de glycemische index van wat je eet. Wetenschappers van de universiteit van Illinois-Chicago voegen daar nog een factor aan toe: eten mét of zonder honger.

Bloedsuikerspiegel

Ze ontdekten dat de bloedsuikerspiegel van mensen die aten zonder honger veel hoger piekte dan de bloedsuikerspiegel van mensen met een beetje honger. Bij die laatste groep was de piek een stuk stabieler en dus beter te controleren.

Consequenties

Wij legden dit voor aan onze voedingsexpert Wendy Walrabenstein. “Hoewel het onderzoek niet in een hoog aangeschreven, wetenschappelijk tijdschrift is gepubliceerd en niet perfect is uitgevoerd, vind ik het wel een heel leuk onderzoek! Uit andere onderzoeken bleek al dat voeding niet altijd dezelfde consequenties heeft voor bloedsuiker. Dit varieert behoorlijk van persoon tot persoon. Of dit genetisch bepaald is, weten we niet”, zegt Wendy.

Verzadiging

“Wat we wél weten is dat langdurig ongezond eten een heel verstorend effect heeft op bloedsuiker. Mensen die leven op junk food en veel frisdrank, blijken veel meer pieken en dalen in hun bloedsuiker te hebben dan mensen die gezond eten. Bij veel pieken en dalen in je bloedsuiker is de honger en verzadiging ook niet meer optimaal.

Frisdrank

In dit onderzoek kregen de deelnemers overigens een blikje frisdrank en een wit broodje. Niet direct een gezonde maaltijd. Het is de vraag of dezelfde resultaten geboekt zouden worden als de deelnemers een volkoren broodje en een sinaasappel hadden gegeten. Dergelijke voeding laat de bloedsuiker – ongeacht honger – langzamer stijgen.

Bewust eten

Het lichaam is een prachtig instrument dat volgens mij uitstekend aangeeft wanneer wij moeten eten. In dat opzicht geloof ik de resultaten van dit onderzoek in grote lijnen wél. Het is ook een uitstekende manier om wat kilo’s kwijt te raken: alleen eten als je honger hebt. Het is dan wel belangrijk niet te veel in één keer te eten, maar rustig na te gaan of je al verzadigd bent. Of zoals de Japanners vaak zeggen: eten tot je 80% vol zit. Eigenlijk is dat ‘mindful’ eten, gewoon bewust eten. Als je ermee begint, besef je pas hoe vaak wij onbewust iets in onze mond stoppen.”

Kortom, als je honger hebt: eet niet teveel en kies voor lekker gezond in plaats van lekker ongezond.

De expert

Wendy Walrabenstein is diëtist/voedingsdeskundige en auteur van Food Body Mind. Dit boek helpt jou een eigen plan te maken voor een gezond & lekker leven. Wil jij fysiek én mentaal gezond zijn en blijven? Bestel dan hier het boek. Lees ook haar blog.

