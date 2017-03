De plek op je lichaam waar je extra vet meedraagt zou een betere graadmeter zijn voor je gezondheid en hoe lang je leeft dan je gewicht.

Als je overmatig veel buikvet met je meedraagt, is de kans dat je overlijdt groter dan wanneer je obees bent. Dat zou blijken uit recent onderzoek van de Amerikaanse Vereniging voor Ouderengeneeskunde.

Grotere taille

De uitgebreide studie onderzocht vrouwen tussen de 50 en 79 jaar. Daaruit bleek dat de vrouwen, ongeacht hun etnische afkomst of leeftijd, met een grotere taille ook een grotere kans hadden op overlijden.

Lichaamssamenstelling

Je gezondheid hangt dus van meer factoren af dan het aantal kilo dat je weegt. “Wat dit onderzoek aangeeft is dat de lichaamssamenstelling belangrijk is”, aldus een expert van een medische faculteit uit New York.

Stofwisselingssyndroom

Het is bekend dat het vet dat zich in de interne buikholte bevindt rond de vitale organen een risicofactor is voor een stofwisselingssyndroom. En dat zo’n stofwisselingssyndroom kan leiden tot hartkwalen, beroerte en diabetes. Maar nu lijkt het er ook op dat je daardoor meer kans hebt op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten.

Mensen met obesitas

Natuurlijk houdt deze bevinding niet in dat mensen met obesitas of mensen bij wie het vet meer verdeeld is over hun lichaam, niet meer hoeven te streven naar een gezonder gewicht.

Gezond eten en bewegen

“Verder onderzoek is nodig. Wat je in de tussentijd het beste kunt doen, is gezond eten, streven naar een gezond gewicht en bewegen. We weten dat veel buikvet slecht is voor je gezondheid, maar richt je niet alleen daarop. Let ook op hoe je kleding zit en hoe je je voelt”, aldus de expert.

