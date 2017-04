Dít is het favoriete standje zowel mannen als vrouwen

Hoewel de meesten van ons van afwisseling tussen de lakens houden, is er zowel voor mannen als voor vrouwen 1 bepaald standje dat het populairst is.

En dat is – hoe plat het ook klinkt – op z’n hondjes.

Duidelijke winnaar

In een onderzoek waarin meer dan 2000 mensen zijn ondervraagd over hun seksleven, kwam duidelijk naar voren dat dit de favoriet is. Opvallend is dus dat dit zowel voor mannen als voor vrouwen geldt. Zeker 35 procent van alle deelnemers gaf aan dat ze het liefst in deze houding de liefde bedrijven.

Verschillen

Maar verschillen zijn er ook. Er is een goede nummer 2 in deze spannende lijst, wat vrouwen betreft: de missionarishouding. Mannen kiezen als tweede keuze liever voor ‘precies andersom’: zij vinden het fijn als de vrouw bovenop zit.

Bron: Women’s Health. Beeld: Getty