‘Naar je werk fietsen verkleint de kans op hartaandoeningen en kanker met de helft’

Wandelen is natuurlijk goed voor je, maar volgens onderzoekers van de universiteit van Glasgow is fietsen nog gezonder. Het zou het risico op hartaandoeningen en kanker met bijna de helft doen afnemen.

Het onderzoek werd gedaan onder maar liefst 264.337 mensen van 52 jaar. Zij werden 5 jaar lang gevolgd in hun gang naar werk. Daaruit blijkt dat mensen die op de fiets springen, maar liefst 45% minder kans hebben op kanker en 46% minder risico op hartaandoeningen. Sterker nog: de kans op vroegtijdig overlijden in het algemeen is 41% kleiner.

Gezondheidsvoordelen

De fietsers zijn daarmee een stuk beter af dan de wandelaars. Hoewel lopen gezond is, moeten de wandelaars maar liefst 2 uur per week lopen om de gezondheidsvoordelen te merken. Daarnaast maken de fietsers gemiddeld meer meters dan de wandelaars, is fietsen een intensievere activiteit en zijn fietsers over het algemeen fitter.

Stimuleren

Is op de fiets springen naar je werk onmogelijk? Dan volstaat een klein stuk van de route per fiets afleggen ook al. De onderzoekers drukken de Britse overheid op het hart om fietsen te stimuleren door meer fietspaden aan te leggen, fietsverhuur toegankelijker te maken en fietsen meenemen in het openbaar vervoer te vereenvoudigen. “Dat zou enorme kansen geven voor de volksgezondheid.” Maar dat wisten we in Nederland natuurlijk al láng.

Bron: Metro UK. Beeld: iStock