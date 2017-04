De Australische Cass Hines (33) heeft ondanks haar strenge eetregime en fanatieke sportschema net als iedereen last van een opgeblazen buik. Omdat op Instagram vaak beelden worden geplaatst van perfecte buikjes, wil Cass daar een stokje voor steken met een eerlijke voor- en nafoto.

Sportvlogger Lot laat in de bovenstaande video zien hoe je je buikspieren kunt trainen met behulp van een paar simpele oefeningen.

Want we kennen het allemaal: je hebt in de ochtend een mooie buik en in de avond lijk je plotseling een bollere buik te hebben. Het leed dat ‘opgeblazen buik’ heet geldt ook voor sportgoeroes zoals Cass. Zo toont de fitnessblogger in haar laatste Instagramfoto. Daar laat de moeder zien hoe haar buik er in de ochtend, en 12 uur later, in de avond uitziet. En ondanks dat Cass een prachtig lijf heeft (met of zonder buik) zien we duidelijk het verschil.

Een bericht gedeeld door 33yo Mumma (@cass.fit.healthy) op 19 Apr 2017 om 4:13 PDT

Normale buik

“Het is niet de eerste keer dat ik 12 uur verschil-foto heb geplaatst. En het zal vast niet de laatste zijn, omdat het een veel voorkomend fenomeen is. Niet alleen voor mij, maar voor zoveel anderen. Noem het een foodbaby, noem het een opgeblazen buik, ik vind het vooral heel erg normaal”, schrijft ze.

Cassie – die normaal erg gezond eet – heeft op de linkerfoto een opgeblazen buik omdat ze die dag ongezond heeft gegeten. Maar dat is niet haar punt. “Je kunt nog steeds gezond zijn en fit blijven én het eten eten dat je lekker vindt.” Ze vervolgt met: “Soms gaan we een stapje te ver met porties, en moeten we onszelf een beetje terugroepen. Maar goed, dat is het leven. Geniet er maar van!”

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Instagram. Beeld: iStock, Instagram