Optische illusie: foto van een paar plakken ham gaat viral

Zo op het eerste gezicht denk je misschien dat het een gewone foto is van een paar plakken ham in een pakje. Maar kijk je beter, dan zie je dat er iets niet klopt.

De foto werd gedeeld op het sociale medium Reddit en gaat inmiddels viral.

Anders dan anders

Want duizenden mensen vragen zich af: hoe kan het dat de ham zelf vaag en onscherp is en de verpakking en het hout eromheen niet? Ja, dat is zeker verwarrend. New York Magazine noemt het de ‘eerste optische illusie van 2017′. De jongen achter de foto bewijst wel met videobeelden dat de ham echt is, dus dat kan ’t niet zijn.

Twijfels

Het is een echte hersenkraker waar niet zo makkelijk antwoord op te geven is. Waarschijnlijk zie je de ham vager door de kleuren, contrasten en vormen. Maar dat je brein je voor de gek houdt is wél zeker, want het kan natuurlijk niet dat de ham een beetje ‘blurry’ is.

Bron: The Sun. Beeld: Reddit