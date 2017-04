Afgelopen week kwam in het nieuws dat je met een uurtje heet badderen net zoveel verbrandt als met een halfuurtje stevig wandelen, maar er zijn nog veel meer manieren om calorieën te verbranden voor iedereen die stiekem liever lui dan moe is.

De opvallendste: friemelen. En met friemelen bedoelen we aan je haren zitten, met je voeten wiebelen, met een potlood tikken en al die andere trekjes die op je omgeving wellicht wat rusteloos overkomen. Die onrustige uitstraling nemen we graag voor lief aangezien je met dat gefriemel over een hele dag maar zo 350 calorieën verbrand. Je verbrandt daarmee tien keer meer calorieën dan wanneer je gewoon zit. Niet gek ook, want dat continue bewegen is eigenlijk ook gewoon een vorm van (hele lichte) cardio.

Maar er zijn nog meer trucjes om zonder dat je het in de gaten hebt heel wat extra calorieën te verbranden.

Groene thee drinken: 183 calorieën

Als het op gewichtsverlies aankomt, kun je er meestal vanuit gaan dat als iets te mooi klinkt om waar te zijn dat meestal ook zo is. Groene thee is daarbij de uitzondering op de regel. Als je iedere dag meerdere koppen groene thee drinkt, draagt dat wel degelijk bij aan je vetverbranding. Een onderzoek onder Thaise mannen overgewicht liet zien dat de mannen die iedere dag groene thee dronken zo’n 183 calorieën meer verbrandden dan zij die dat niet deden. Volgens deskundigen is dat te danken aan de polyfenolen die je lichaam helpen bij het afbreken van vet. Je moet wel een beetje doordrinken om effect te zien: experts mikken op 3 tot 8 koppen per dag.

Naar de sauna gaan: 200 tot 600 calorieën binnen 30 minuten

Net als met een heet bad zorgt een sauna ervoor dat je meer calorieën verbrandt doordat je lichaamstemperatuur in rust omhoog schiet. Volgens Higher Dose, een spa in New York, verbrand je met een sauna-sessie van drie kwartier net zoveel calorieën als met ongeveer 6 kilometer hardlopen. En wij weten wel wat we leuker vinden…

Je huis schoonmaken: 100 calorieën per uur

Goed, het is niet echt ontspannend, maar wel een mooie win-winsituatie. Met je huis schoonmaken verbrand je ongeveer 100 calorieën per uur. De vloer dweilen, de vaatwasser inruimen, de badkuip schrobben: dit alles bij elkaar opgeteld tikt behoorlijk aan. Met een halfuur lang ieder oppervlakte in de badkamer schoonmaken verbrand je net zoveel calorieën als een halfuur op de loopband. Maar er is een addertje onder het gras: we zijn al snel geneigd de tijd die we besteden aan het huishouden te overschatten. De kans bestaat dus dat je er met die wekelijkse boen- en schrobbeurt alleen niet komt.

LEES OOK:

De mooiste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: Redbookmag. Beeld: iStock