Dít gebeurt er met je lichaam als je frisdrank drinkt

Na kraanwater is soda (koolzuurhoudende frisdrank) de meest gedronken drank in de Verenigde Staten. En dat is niet zulk goed nieuws. Dít is namelijk wat er met je lichaam gebeurt als je die suikerbubbels binnenkrijgt. Of je van die suiker drukker wordt, vertelt hoogleraar Martijn Katan in de video.

Zodra je een slok soda neemt, wordt de alvleesklier wakker en gaat deze meteen insuline aanmaken vanwege de suiker. Insuline is een hormoon waardoor je lichaam suiker uit eten en drinken kan verplaatsen naar je bloedbaan. Daar kunnen cellen die suiker gebruiken voor energie. Binnen 20 minuten piekt je bloedsuikerspiegel en reageert je lever op de insuline door de suiker om te zetten naar vet.

Vergelijkbaar met lijntje coke

Binnen 3 kwartier na het drinken van een glas soda is de cafeïne volledig opgenomen, waardoor je pupillen groter zijn en je bloeddruk omhoog gaat. Je lichaam maakt dopamine (het ‘gelukshormoon’) aan en geeft een reactie die vergelijkbaar is met een lijntje cocaïne.

Obesitas

Na een uur zakt die bloedsuikerspiegel in. Dat is rond dezelfde tijd dat iemand een tweede glas soda neemt, of een andere zoete snack. De link tussen soda en obesitas is al vaker gelegd. Onderzoekers van Harvard hebben berekend dat je kans op obesitas 1,5 keer zo groot wordt met elk glas soda dat je extra drinkt.

Andere aandoeningen

Naast obesitas ligt er nog een risico op de loer. Onderzoekers volgden 40.000 mannen gedurende 20 jaar. Degenen die elke dag een suikerhoudend drankje dronken, hadden 20% meer kans op een hartaanval. De grote hoeveelheid fructose maïssiroop (een goedkope suikervervanger) wordt vaak geassocieerd met een verhoogd risico op diabetes en hartaandoeningen.

3 biljoen dollar marketingbudget

Drankfabrikanten weten maar al te goed wat suiker met je lichaam doet. In de Verenigde Staten bedraagt hun gezamenlijke marketingbudget een slordige 3 miljard dollar. Daarmee hopen ze de consument te verleiden om een liter bruine suikerbubbels te drinken bij hun pizza, of pakjes limonade te kopen voor het verjaardagspartijtje van hun kind. Kinderen hebben zo’n 80 procent meer kans op diabetes 2 als ze regelmatig frisdrank drinken.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: MedicalDaily. Beeld: iStock