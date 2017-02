Dit ingrediënt is hét geheim voor een jongere huid

Natuurlijk heb je al vaker reclames gezien en artikelen gelezen over hoe je je huid in een goede conditie houdt. Maar lees dit toch even: SPF in je dagelijkse verzorging kan namelijk écht een groot verschil maken en de cijfers uit onderstaand onderzoek liegen er niet om.

Voeding, stress of goede genen blijken weinig invloed te hebben op de conditie van je huid. Een crème met SPF (Sun Protection Factor) heeft dat des te meer en kan voor een 2 keer jongere huid zorgen op latere leeftijd.

Crème met SPF

Dat blijkt uit het onderzoek dat werd gedaan bij 150.000 blanke vrouwen, uitgevoerd door Procter & Gamble en DNA-tester 23andMe. Van deze groep kregen 10.839 dames (veelal 60+) vaak te horen dat hun huid er minimaal 10 jaar jonger uitzag dan hun biologische leeftijd. En, je raadt het al: een opvallend groot percentage van deze groep gebruikt 75% van de tijd een crème met SPF.

48% meer kans

Als je de juiste producten gebruikt, vergroot je volgens het onderzoek de kans om mooier oud te worden met 48%.

Jongere jaren

Volgens The Times UK, die het onderzoek deelde, heeft slechts circa 10% van alle vrouwen een huid die biologisch gezien jonger is dan hun echte leeftijd. Sommige vrouwen hebben op een bejaarde leeftijd zelfs bijna dezelfde genen-activiteit als tijdens hun jongere jaren. De exacte reden hierachter is echter moeilijk te achterhalen.

Dagelijkse verzorging

Gelukkig weten we nu wél dat je huid veel baat heeft bij een laagje SPF. Handig: in veel dagcrèmes zit al standaard een zonnefactor. Hoef je daar niet meer over na te denken.

Bron: The Times, beeld: Shutterstock