Geloof het of niet: deze vrouw weegt op allebei de foto’s hetzelfde

Fenella McCall kreeg in 2015 het sportvirus te pakken. Daarnaast gooide ze ook nog eens haar voedingspatroon om en sindsdien heeft ze een lijf waar je ‘u’ tegen zegt.

Als je op de foto’s afgaat, zou je denken dat Fenella ook heel wat kilo’s is verloren.

Maar niets is minder waar. Sterker nog: de 30-jarige student is juist een kilo aangekomen. “Hoe heeft dit kunnen gebeuren?!”, schrijft Fenella zelf op Instagram.

Manipulatieve krengen

Dankzij gewicht heffen, boksen en yoga is ze een stuk sterker geworden. En omdat spieren zwaarder zijn dan vet, is het niet zo gek dat ze is aangekomen door al dat trainen – ook al zijn haar taille, armen en benen overduidelijk geslonken. “Ik vertrouw nooit meer op de weegschaal. Manipulatieve krengen zijn het.”

Heroïne

Fenella vertrouwt gelukkig niet op haar gewicht om haar progressie bij te houden. In plaats daarvan telt ze liever de maanden dat ze is afgekickt van drugs. Ze was ooit aan heroïne verslaafd en gebruikte 15 jaar lang drugs, alcohol en tabak. Haar missie nu: een zo gezond mogelijk lichaam.

“Nu ben ik juist blij als het getal op de weegschaal hoger is. Dat betekent dat ik meer spieren heb. Ik ben nu gelukkiger dan ooit.”

