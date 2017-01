Dit zijn dé 10 diëten van 2017

De fittrend brengt nieuwe diëten met zich mee die vaak te maken hebben met de sporthype die door Nederland raast. Maar ook wie niet voortdurend hardloopt, kan baat hebben bij gezonder eten. Daarom hebben wij de 10 diëten van 2017 op een rijtje gezet mét oordeel van Astrid Postma-Smeets, voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum.



Bereik je ideale gewicht voor het hele gezin!

Maak in Bereik je ideale gewicht voor het hele gezin! van Sonja Bakker een culinaire wereldreis van 8 weken, geïnspireerd door gezinnen die met hulp van de weekmenu’s hun ideale gewicht wisten te bereiken. Astrid: “Dit boek geeft houvast voor iedereen die een paar kilo wil afvallen en sluit aan bij veel gewoontes van de gemiddelde Nederlander.”

28 dagen Bikini Body Guide

De 28 Dagen Bikini Body Guide van de Amerikaanse fitgirl Kayla Itsines (met wie de hele fitgirl-hype begon) verschijnt eind april. Met snelle recepten voor sporters. Astrid: “Het is een vrij strikt dieet met als mooie bijkomstigheid dat er tips worden gegeven om je stukje vlees of vis of kommetje zilvervliesrijst lekkerder te maken, zodat je zelf kunt kiezen en variëren.”



In perfecte conditie

Hockeyster Ellen Hoog geeft in haar boek In perfecte conditie haar favoriete recepten, waar ook niet-sporters zich gezonder en fitter van gaan voelen. Inmiddels heeft Ellen Hoog haar 2e boek Grenzeloos Gezond uitgebracht. Astrid: “Veel mooie plaatjes en vooral hippe recepten voor diegene die de superfoodtrend wil blijven volgen.”

Eet als een expert

Eet als een expert ontrafelt de voedselhypes. Samengesteld door de ‘experts’ van het platform I’m a foodie in samenwerking met diëtisten en gezondheidswetenschappers. Astrid: “Een mooi boek met goede en betrouwbare informatie over gezonde voeding. Een aanrader.”





Grip op koolhydraten

Grip op koolhydraten van Yvonne Lemmers gaat ons eind april uitleggen hoe we zo’n lekker stokbroodje kunnen leren weerstaan. Astrid: “Voor mensen met diabetes type 2 kan minder koolhydraten eten zinvol zijn. Het liefst wel onder begeleiding van een diëtist!”



101 Paleorecepten

Het paleodieet wint nog terrein. Met 101 Paleorecepten van Mitchel van Duuren kunnen we weer even voort. Astrid: “Voor als je Paleo ontbijtrepen en cheesecake wil maken, al waren die er in de oertijd misschien nog niet…”



Het vastendieet

Het vastendieet van Michael Mosley en Mimi Spencer heeft al enorm veel fans op Facebook. Simpel, en goed vol te houden. Astrid: “Een dag bijna niets eten kan helpen om af te vallen, maar pas op voor de valkuil om de volgende dagen te compenseren door meer te eten.”

Fit in 15

Fit in 15 van bodycoach Joe Wicks laat zien hoe je door dagelijks 15 minuten te koken en een kwartiertje te sporten gewicht verliest. Astrid: “Een dieet van een hippe fitboy die fan is van kokosolie, maar voor je gezondheid kun je de kokosolie beter inruilen voor een olie met minder verzadigde en meer onverzadigde vetten.”



Het Energieke Vrouwen Voedingskompas

Marjolein Dubbers legt in Het Energieke Vrouwen Voedingskompas uit welke invloed voeding heeft op de hormoonhuishouding. Verander je voeding, verander je leven, is het idee. Astrid: “Boek vol stevige uitspraken over voeding die lang niet altijd waar zijn.”



Vandaag begin ik met Smartpoints

Weight Watchers blijft inspireren met Vandaag begin ik met SmartPoints. Dit boek maakt het gemakkelijk om te diëten terwijl de rest van het gezin ‘gewoon’ eet. Astrid: “Weight Watchers blijft zichzelf vernieuwen en de ondersteuning van medevolgers draagt bij aan het succes.”



LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Word je dikker als je eet vlak voordat je gaat slapen? Hoogleraar Martijn Katan geeft antwoord:



Tekst: The Beauty Republic. Beeld: Karlien van der Geest, iStock. Styling: Ilona Jongepier