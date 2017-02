Veel mensen tellen tegenwoordig met elektronische hulpmiddelen hoeveel stappen ze per dag zetten. Het magische getal is dan vaak 10.000, maar is dat eigenlijk wel goed voor je?

Veel apps die je stappen tellen, hebben als doel om per dag 10.000 stappen te halen. Maar kun je niet veel beter de oefeningen van Loes in de video doen? Die 10.000 stappen zijn volgens professor Greg Hager van de universiteit in Baltimore namelijk niet voor iedereen goed.

3.000 calorieën

Waarom is eigenlijk net die 10.000 zo belangrijk bij deze apps? Volgens de professor is dat doel ooit bedacht door Japanse onderzoekers omdat ze erachter kwamen dat je met 10.000 stappen 3.000 calorieën verbrandt. Hartstikke mooi dachten zij, maar volgens Hager is het niet voor iedereen goed om zoveel te bewegen en daarbij zoveel calorieën te verbranden. Het kan er niet alleen voor zorgen dat je te veel focust op dit aantal, maar voor oudere mensen of mensen met blessures kan het ook fysieke gevolgen hebben. Er zijn maar weinig apps met een wetenschappelijke achtergrond dus het is volgens de professor beter om zelf te bedenken wat wel of niet goed voor je is. Dat is bij iedereen anders.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock