Als je deze 11 dingen eet, zie je er 10 jaar jonger uit

We willen er allemaal jonger uitzien (zoals deze metamorfose in de video) en zo lang mogelijk leven. Je moet een beetje geluk hebben, maar met je voeding kun je wel wat beïnvloeden. Met deze 11 producten houd je in elk geval langer een stralende huid.

Avocado

Veel mensen denken dat de avocado een dikmaker is vanwege de vetten die de vrucht bevat. Maar de vetten in de avocado zijn vooral gezond. Het oliezuur, een enkelvoudig onverzadigd vet, verlaagt je cholesterol en ondersteunt het huidvernieuwingproces. Bovendien is avocado rijk aan vezels, vitamine C, antioxidanten en foliumzuur.

Aardbeien, bosbessen, zwarte bessen, druiven… al die kleine vruchtjes bevatten zoveel antioxidanten dat ze sommige celbeschadiging kunnen voorkomen of vertragen. Ze verminderen gewichtspijn. We raden je vooral aan om bosbessen te eten, omdat die je cognitieve vaardigheden verbeteren en helpen tegen alzheimer en dementie. Deze 9 tekenen kunnen trouwens wijzen op beginnende dementie.

Het is bekend dat het bèta-caroteen (dat je lichaam omzet in vitamine A) in wortels goed is voor je ogen. Het beschermt je huid ook tegen veroudering door de zon. Kook wortels niet te lang, omdat ze dan veel minder voedingsstoffen en vitamines bevatten.

Die zijn rijk aan vitamine C en foliumzuur. Ze verlagen het cholesterolgehalte en urinezuur in het bloed. Als je citroensap op een lege maag drinkt, reinigt het niet alleen je darm, maar is het ook een detox voor je hele lichaam.

Als je knoflook eet, heeft dat invloed op je adem. Maar de voordelen van dit witte teentje zijn zo groot dat je die sterke geur beter voor lief kunt nemen. Knoflook heeft zulke schimmel- en bacteriedodende eigenschappen dat het een van de beste natuurlijke antibiotica’s is. Daarnaast houdt het je cholesterol op peil, is het goed voor je bloeddruk en beschermt het tegen bepaalde soorten kanker. Met recht een ‘superfood’ dus.

Eindelijk iets zoets! Pure chocola heeft meerdere gezondheidsvoordelen. Het bevat bijvoorbeeld flavonoïden die je huid beschermen tegen UV-straling, de hydratatie en dikte van je huid verbeteren. Alleen chocola met meer dan 75% cacao geeft je die voordelen.

Niet alleen gezond om te eten, maar ook voor op je huid. Doe een paar druppeltjes rondom je ogen voordat je gaat slapen. Dat houdt je huid glad, soepel en vermindert de fijne lijntjes.

Heerlijk om te eten en ook nog eens supergezond, want tomaten zijn rijk aan vitamines A, C en foliumzuur. De antioxidant lycopeen, daardoor krijgen tomaten hun dieprode kleur, is 14 keer zo krachtig dan de concentratie resveratrol in rode wijn.

Vis als zalm, tonijn, makreel, ansjovis, tarbot zijn rijk aan omega 3-vetzuren. Daarmee dragen ze bij aan huidvernieuwing en een laag cholesterolgehalte.

Kurkuma wordt steeds populairder. Deze smaakmaker zou helpen tegen sommige vormen van kanker, je spijsvertering en ontstekingen. Het geeft je energie en een beter humeur als je last hebt van stress. Kortom, prima idee om je eten wat vaker met dit gele goedje te kruiden.

Deze beroemde Spaanse ham helpt het verlies aan spiermassa naarmate je ouder wordt, tegen te gaan. Bovendien is het een bron van ijzer, zink en vitamine B.

