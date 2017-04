Zó kun je 2 kilo afvallen in 2 weken zonder minder te eten

Afvallen zonder minder te eten, dat willen we allemaal wel. Elizabeth Narins ging het experiment aan en viel 2 kilo af in 2 weken. Ze ging niet zoals Linda de Mol (zie video) veel sporten, maar gooide haar eetpatroon om.

Elizabeth kwam een onderzoek tegen over tijdgebonden eten: een soort dieet waarbij je minder keren per dag moet eten in plaats van minder moet eten. Dat komt er dan op neer dat je maar 6 tot 8 uur per dag moet eten en de rest van de dag niets meer eet. Je lichaam zou dan meer vet verbranden, waardoor je sneller afvalt.

8 uur per dag

Als je in de ochtend je eerste maaltijd zou eten, zou je dus de rest van je eten in je werkdag moeten proppen. Elizabeth besloot het te proberen en besloot de tijd dat ze at terug te brengen naar 8 uur per dag en de andere 16 uur niets meer te eten. De onderzoeker raadde haar aan om alleen aan het begin van de dag te eten, maar het leek haar makkelijker om wat later te ontbijten en wat eerder de dineren zodat ze binnen die 8 uur zou blijven. En dat deed ze dan ook.

3 maaltijden

Op aanraden van een diëtist ging ze minder brood eten en meer goede vetten uit noten, zaden en avocado. Dat zou ervoor zorgen dat ze geen honger zou krijgen. Omdat ze al het eten van de dag op kantoor moest gaan eten, bereidde ze op de zondag van de eerste week van het experiment als het hele menu voor. Het idee dat er zoveel eten in de koelkast op haar stond te wachten, maakte het voor de vrouw moeilijker om te wachten met eten. Maar als ze dan eenmaal ging eten, zat ze ook heel erg vol. In die 8 uur op kantoor moest ze namelijk 3 maaltijden en 2 snacks eten en ze had dan ook het gevoel dat ze constant aan het was om alles voor ze naar huis ging op te krijgen.

Vol

Als het eenmaal tijd was voor het diner zat ze eigenlijk nog heel erg vol van de andere maaltijden, maar omdat ze later geen honger wilde krijgen, at ze het toch allemaal maar op. Heel gezellig was het niet toen ze op een avond nog alleen in het kantoor zat omdat ze haar eten nog op moest eten terwijl haar man thuis alleen moest eten. Uit eten gaan, was ook geen optie want niemand wilde al om half 6 met haar in een restaurant afspreken.

Slapen

Een groot voordeel: zodra ze thuis was, hoefde ze niet meer te koken. Daardoor kon ze eerder naar bed en sliep ze meer en beter dan ooit. Dat zou volgens de vrouw ook komen doordat je lichaam niet zoveel eten meer hoeft te verwerken. In het weekend was het helemaal goed te doen omdat ze dan niet zo vroeg opstond en later naar bed ging waardoor ze zich makkelijker aan die 8 uur kon houden. Het resultaat na 2 weken: de vrouw was 2 kilo afgevallen. Het tijdgebonden eten werkte dus goed voor haar, maar ze besloot er niet mee door te gaan omdat het haar toch te veel tijd kostte en ze het mistte om gezellig samen met anderen te eten. En dat is natuurlijk ook gewoon heel belangrijk.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock