3 sportsmoezen die we nooit meer willen horen

Het begin van een nieuw jaar is voor het velen het moment om écht te gaan beginnen met sporten. Tenminste, dat willen we heel graag. De waarheid is echter dat binnen 1 week de goede voornemens meestal alweer gesneuveld zijn. Daarom willen we déze sportsmoezen nooit meer horen!

Ik heb het véél te druk

“Probeer toch tijd vrij te maken om te sporten”, adviseert sportarts Melanie Inklaar.“Integreer beweging in het dagelijks leven, dan is het niet meer zo’n horde die genomen moet worden. Het is dan iets wat gewoon wordt ingepland, net zoals de auto die naar de apk-keuring moet of een etentje met vrienden. Sporten kan trouwens ook worden gezien als tijd voor jezelf, om vervolgens beter tegen de drukte te kunnen.”

Ik ben te moe om te sporten

“Gek genoeg worden we juist moe van nietsdoen”, zegt Inklaar. “Sporten zorgt dat we ons fitter voelen. Het verbetert de lenigheid, conditie, kracht én coördinatie. Na het sporten heb je vaak meer energie om nog iets te doen. Daarbij is het ook goed voor de sociale contacten, het geeft een tevreden gevoel én het zorgt voor een betere nachtrust.”

“GEK GENOEG WORDEN WE JUIST MOE VAN NIETSDOEN”

Ik heb te veel aan mijn hoofd om me ook nog fysiek in te spannen

Volgens Inklaar is beweging juist goed om de zinnen te verzetten. “Sporten maakt het hoofd leeg. En bij een gezellige teamsport kunnen de problemen misschien zelfs met anderen worden gedeeld. Ook samen joggen is een mooie gelegenheid om bij te praten. Bij duursporten maakt het lichaam bovendien endorfine aan, wat zorgt voor een gelukkig gevoel. Kies wel een vorm van beweging die leuk is en stel realistische doelen. Juist kleine succesjes – steeds iets langer kunnen hardlopen, steeds verder kunnen wandelen – motiveren om door te gaan.”

Tekst: Nadine Ancher en Ella Vermeulen