3 tekenen dat jouw vader/moeder niet meer zou moeten autorijden

Vorige week deed vader Bas een noodkreet in de media: hij verloor zijn vrouw en zoontje van 3 toen een hoogbejaarde spookrijder frontaal tegen hun auto aan knalde. “Grijp in als jouw vader of moeder niet meer zelf achter het stuur zou mogen zitten”, waarschuwt Bas. Maar waar moet je dan op letten?

We vroegen het aan Nathalie Dingeldein van het CBR. Er zijn 3 zaken die je in de gaten moet houden:

1. Is je vader of moeder soms verward?

Als iemand verward is, is het de vraag of hij/zij de informatie in het verkeer dan nog wel op de juiste manier kan waarnemen en verwerken.

2. Hoe goed kan hij/zij nog zien?

Om veilig te rijden moet je goed zien. Dus als je vader of moeder tegen dingen aanloopt of jou niet herkent, dan heeft hij/zij achter het stuur waarschijnlijk ook een probleem.

3. Kan hij/zij de armen, benen of het hoofd niet goed meer bewegen?

Je moet je armen, benen en hoofd goed kunnen bewegen om te kunnen autorijden. Je moet je hoofd en nek goed kunnen draaien, bijvoorbeeld om te spiegelen en over je schouder te kijken. Je moet kunnen schakelen, gas geven en remmen. En eigenlijk moet je dat allemaal tegelijk kunnen.

Op de website van het CBR staan de richtlijnen bij aandoeningen als dementie, Parkinson, epilepsie, diabetes, slecht zien, etc.

Bij twijfel, niet doen

Is één van deze 3 dingen bij jouw vader of moeder niet in orde en twijfel je of hij/zij nog goed genoeg kan autorijden, dan kun je het beste het CBR vragen om een oordeel. Dat kan door je te laten keuren. Vaak zal de behandelend arts ook een advies geven. En zolang er nog geen besluit is of het nog veilig is om te rijden, zegt het CBR: bij twijfel, niet doen.

Ga het gesprek aan

Mocht je je twijfels hebben over de rijvaardigheid van je vader en moeder, volg dan het volgende stappenplan:

Maak je je zorgen, ga dan eerst het gesprek aan met je vader of moeder. Misschien staan ze open voor alternatieve manieren van vervoer, of wil hij/zij het CBR vragen om een professioneel oordeel. Dat kan door vragen te beantwoorden op het formulier ‘Eigen verklaring’. Het ingevulde formulier stuur je naar het CBR.

Als vader/moeder dit niet wil, kun je de huisarts inschakelen, of als het aan de orde is: de behandelend medisch specialist. Artsen hebben de plicht hun patiënt te informeren over de gevolgen van een aandoening op het rijbewijs. Vaak is het zo dat vreemde ogen dwingen. Samen kun je vader/moeder ertoe bewegen om niet te rijden, afstand te doen van het rijbewijs, of zich bij het CBR te laten keuren voor het rijbewijs.

Als dit niet lukt, en de zorgen om de veiligheid van vader/moeder (en dus ook voor andere weggebruikers) zijn groot, dan kun je het melden bij het CBR. Bij voorkeur met uitleg van een arts, hulpverlener of maatschappelijk werker erbij voor argumentatie. Het CBR kan dan actie ondernemen: iemand wordt uitgenodigd voor een keuring door een medisch specialist, en/of voor een rijtest in de praktijk. Dit is niet vrijblijvend, je moet je dan laten keuren. En als je het besluit ‘niet rijgeschikt’ krijgt, betekent het dat je niet meer mag rijden. Meer informatie hierover is te vinden op www.cbr.nl.

Bron: CBR. Beeld: iStock