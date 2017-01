4 dingen die je moet weten voor een goede nachtrust

Een goede nachtrust is belangrijk. Toch krijgen maar weinig mensen elke nacht aan 8 uur slaap. Maar zijn die 8 uur echt noodzakelijk? En is er een ideaal tijdstip om naar bed te gaan?



Video: Dokter Rutger legt uit wat je kunt doen tegen slapeloosheid.



Dat al die verschillende onderzoeken erg verwarrend kunnen zijn, begrepen ze ook bij de Amerikaanse National Sleep Foundation. Daar hebben ze een samenvatting gemaakt van maar liefst 277 onderzoeken om te bepalen wat een goede nachtrust nu echt inhoudt.

Iets complexer

Waar we in het verleden ‘goed slapen’ benoemden als slaap zonder negatieve gevolgen of waar we ons tevreden over voelen, blijkt het volgens dit nieuwe onderzoek toch iets complexer te zijn.

4 criteria

Volgens de National Sleep Foundation zijn dit de 4 criteria voor een goede nachtrust (en daar zitten die 8 uur niet tussen). Als je hier allemaal ‘ja’ op kunt zeggen, dan slaap je goed:

Je hebt een half uur of korter nodig om in slaap te vallen Je wordt niet vaker dan 1 keer per nacht wakker Als je midden in de nacht wakker wordt, val je binnen 20 minuten weer in slaap Je slaapt zeker 85% van de tijd die je in bed ligt

Slaap lekker!

