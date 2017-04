4 tekenen dat je hoest minder onschuldig is dan je denkt

We gaan met z’n allen regelmatig naar de huisarts als we iets niet vertrouwen, maar bij als we eens flink moeten hoesten blijven we thuis, want het zal wel niks ernstigs zijn. Hieronder staan vier tekenen waar je op moet letten als je veel hoest, want dat kan gevaarlijker zijn dan je denkt.

Hoesen is een reactie van het lichaam om vreemde stoffen uit de luchtpijp en luchtwegen te verwijderen. Door prikkeling van bepaalde stoffen, een infectie of roken wordt er slijm geproduceerd en dit slijm raak je kwijt door het op te hoesten. Het is een krachtige, krampachtige vorm van uitademen, nadat je diep hebt ingeademd. Een keelsnoepje kan dan vaak helpen (zie in de video hierboven hoe je deze zelf maakt).

Last van je schouder

Maar als je ook last hebt van één van de dingen hieronder tijdens het hoesten, dan kan het hoesten misschien wel minder onschuldig zijn dan je denkt.

Als je meer dan drie weken achter elkaar aan het hoesten bent

Als er bloed bij je speeksel en slijm zit

Als je last hebt van je schouder terwijl je hoest

Als je sneller buiten adem bent (en dan met name als je dingen doet, die je vroeger zonder moeite kon doen)

Huisarts

Schrik niet gelijk, want veel moeten hoesten betekent niet meteen dat er ook echt iets ernstigs aan de hand is. Maar herken je iets uit het lijstje hierboven? Neem dan het zekere van het onzekere en ga even langs de huisarts.

