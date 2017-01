Deze 5 dingen moet je nooit doen na een stevige vrijpartij

Het meest kwetsbare moment voor je vagina is vlak na een vrijpartij. Na de sex zijn je schaamlippen namelijk opgezwollen en de opening is daardoor vrij, waardoor je een groter risico loopt op een infectie. Als je jouw vagina in goede conditie wilt houden, kun je daarom deze 5 dingen maar beter niet doen.

1. Gelijk na de sex je string weer aandoen

Een sexy string dragen vóórdat je tussen de lakens duikt, kan voor wat extra opwinding zorgen. Maar na de sex kun je dat spannende stukje lingerie maar beter uitlaten. Strings zijn vaak gemaakt van synthetische stoffen die weinig luchtdoorlatend zijn. Na een vrijpartij kan het dus een broeierige boel worden in het slipje. En daardoor kun je weer gemakkelijk een bacteriële infectie oplopen. Het wordt daarom aangeraden om na de sex te slapen zonder ondergoed, zodat het daar beneden even kan luchten. Als je ’s ochtends sex hebt gehad voordat je de deur uit moet, kun je het best een katoenen onderbroek aantrekken.

2. In een bubbelbad stappen

Het lijkt misschien hartstikke romantisch om samen met je partner na de sex even bij te komen in een bubbelbad. Maar slim is het niet. Omdat de opening van je vagina nog open is door de opgezwollen schaamlippen, kunnen er makkelijk bacteriën naar binnen dringen. Bijvoorbeeld bacteriën uit de anus van je partner, die lekker comfortabel in het bad ligt te bubbelen…

3. Je vagina wassen

Ook is het geen goed idee om direct na de sex je vagina een stevige wasbeurt te geven met vaginale zeep of gewone zeep. Als je de boel toch even wilt schoonmaken, spoel het dan gewoon af met water. Je vagina reinigt namelijk zichzelf en heeft daar geen zeep bij nodig. Sterker nog: het gebruik van (vaginale) zeep kan zelfs averechts werken en tot irritaties leiden.

4. Vergeten naar de wc te gaan

Een ding wat je wél moet doen na de sex, is naar het toilet gaan om even te plassen. Daarmee kun je een vervelende blaasontsteking voorkomen. Tijdens de seks kunnen er namelijk allerlei bacteriën in je vagina worden geduwd. Het is verstandig om die er na de sex snel weer uit te spoelen met een plasje. Aangeraden wordt om binnen een uur na de sex naar het toilet te gaan. Niet vergeten dus!

5. Vochtige doekjes gebruiken

In vochtig toiletpapier zitten allerlei stoffen waar jouw vagina na de sex even helemaal niet op zit te wachten. Daar is je intieme zone dan veel te kwetsbaar voor. Om ontstekingen te voorkomen is het beter om gewoon normaal wc-papier te gebruiken.

Bron: Flair. Beeld: Istock