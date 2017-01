5 superfoods tegen een droge winterhuid

In de winter kan je huid erg droog worden. Met een goede vochtinbrengende crème kun je dit natuurlijk te lijf gaan. Maar wist je dat er ook bepaalde superfoods zijn die een droge huid kunnen herstellen en beschermen?

Wij zetten er 5 voor je op een rij.

Zoete aardappel

Wist je dat zoete aardappelen een hoge dosis aan huidbeschermende voedingstoffen bevatten? Denk bijvoorbeeld aan vitamine A en betacaroteen. Vitamine A helpt bij het herstellen van je huid, terwijl betacaroteen de beschermlaag van je huid verstevigt. Het resultaat? Je huid blijft goed gehydrateerd én je huidcellen krijgen een flinke boost.

Boerenkool

Boerenkool is dé remedie bij een droge winterhuid. Slechts een handvol van deze groente bevat al je dagelijkse dosis vitamine A (goed voor huidherstel) en vitamine C (voor een stevigere huid). Uit een onderzoek gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition blijkt dat een dieet met veel vitamine C ervoor zorgt dat mensen minder rimpels en een minder droge huid krijgen.

Granaatappelpitten

Een granaatappel is niet alleen lekker, het is ook nog eens hartstikke gezond! De pitjes in een granaatappel zitten namelijk boordevol antioxidanten, en deze heb je nodig voor een mooie huid. Antioxidanten beschermen je huid tegen zonlicht en irritatie. Ook stimuleren de antioxidanten je doorbloeding en breken ze collageen af, waardoor je minder snel rimpels krijgt.

Eieren

Eieren zitten vol goede voedingstoffen zoals vitamine A, E en B5. Vitamine B5 bestaat uit pantotheenzuur, wat helpt bij het produceren van cellen die een gezonde huid stimuleren en een beschermende laag creëren. Ook bevatten eieren vitamine D, wat het produceren van collageen stimuleert.

Citrusvruchten

Wist je dat citrusvruchten je huid een flinke oppepper kunnen geven? Sinaasappels, citroenen, grapefruits en limoenen bevatten namelijk een heleboel vitamine C. Deze vitamine zorgt ervoor dat je huid er een stuk jonger uitziet. Vitamine C staat er namelijk om bekend dat het de productie van collageen bevordert en je huid een extra glow geeft. Daarnaast kan het ook helpen bij het verminderen van ouderdomsvlekken en zonschade.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock.