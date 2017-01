5x dit kun je doen tegen wintertenen- en handen

Heb jij in de winter regelmatig last van kriebelende of zelfs pijnlijke handen en voeten? Dan is de kans groot dat jij last hebt van wintertenen- en handen. Best vervelend, maar gelukkig zijn er een paar dingen die je hier tegen kunt doen.

De vochtigheidsgraad van de koude lucht speelt een belangrijke rol bij wintertenen- en handen. Hoe vochtiger de kou, hoe meer kans op dit vervelende kwaaltje.

Oorzaak

Wanneer je bloedvaatjes niet snel genoeg reageren op temperatuurverschillen, kan het extra bloed niet goed doorstromen en hoopt het op. Hierdoor kunnen de wanden van je bloedvaten en omliggend weefsel beschadigd raken. Dit kan leiden tot rode of paarse plekken, jeuk, tintelingen en zwellingen aan bijvoorbeeld je handen of voeten. Dit kan af en toe best pijnlijk zijn. Daarom hier een paar tips.

Smeer je handen en voeten in met een vette crème.

Probeer wisselbaden met 3 minuten warm water en 30 seconden koud water. Sluit af met warm water.

Wrijf voorzichtig over de pijnlijke plekken of laat iemand de plekken masseren.

Probeer (vochtige) kou zoveel mogelijk te vermijden. Moet je toch naar buiten? Draag dan ruime en warme schoenen – het liefst van leer. En vergeet je (wollen!) handschoenen niet.

Blijf zoveel mogelijk in beweging als je buiten bent.

BEKIJK OOK: Wintertenen en winterhanden: wat zijn dat nou eigenlijk? Dokter Rutger legt het uit.



Bron: Knack.be. Beeld: Shutterstock.