5x zo blijven Italiaanse vrouwen slank

Italië is het natuurlijk hét land van lekker eten. Nergens ter wereld kun je zulke lekkere pasta’s en pizza’s eten als in dit land. Maar hoe kan het toch dat die Italiaanse vrouwen desondanks zo slank blijven? Wij zetten een paar echte Italiaanse afslankgeheimen voor je op een rij.

1. Ze doen aan een ‘passeggiata’

Het maken van een wandeling na een maaltijd (een passeggiata) is een echte Italiaanse traditie. Na het eten trekken hele families erop uit voor een wandeling door de straten. Onder het genot van een ijsje kletsen ze gezellig met elkaar en kijken ze wie er allemaal voorbij lopen. Nu moet je natuurlijk niet teveel van dat Italiaanse ijs snoepen anders zitten de kilo’s er zo weer aan.

2. Ze koken alleen maar met olijfolie

Olijfolie wordt niet voor niets al jaren ‘vloeibaar goud’ genoemd. Het is dé basis van de Itialiaanse keuken. Olijfolie bestaat voor het grootste deel uit enkelvoudig onverzadigde vetten. Anders dan verzadigde vetten zorgen de vetzuren in onverzadigde vetten juist voor een verbetering van het cholesterolgehalte in het bloed. Olijfolie heeft ook de neiging om de slechte vetten in het lichaam als het ware op te lossen.

3. Ze eten alleen vers voedsel

In een Italiaanse keuken zal je niet snel kant en klaren pakjes en zakjes tegenkomen. Italianen eten namelijk bij voorkeur vers. Voor de pasta gebruiken ze bijvoorbeeld verse vis, aubergines en courgettes. En de pastasaus maken ze zelf met verse tomaten.

4. Ze ontbijten bescheiden

Italianen doen over het algemeen niet aan uitgebreid ontbijten. Voor hun geen gebakken eieren met spek of pannenkoeken met banaan. Een cappucino met een kleine croissant of een biscuitje volstaat meestal al. Niet het ontbijt maar de lunch is voor Italianen de belangrijkste maaltijd van de dag.

5. Ze eten geen junkfood

Italianen zijn trots op hun keuken. Van fastfood-ketens zoals McDonalds moeten ze dan ook meestal niets hebben. Ze zorgen ervoor dat ze gedurende de dag genoeg hebben gegeten zodat ze niet in de avond nog langs de McDrive hoeven te rijden voor een milkshake of een hamburger.Ook doen ze bijna niet aan snacken voor de tv.

