7 dingen waar je mee moet stoppen voor een gezond leven

Wil je graag een gezonder én gelukkiger leven? Dan is belangrijk om een aantal slechte gewoontes van jezelf eens kritisch onder de loep te nemen. Met deze dingen kun je beter stoppen.

1. Stop met jezelf obsessief te wegen

Ben je de afgelopen 3 uur een halve kilo afgevallen? Waarschijnlijk niet, maar wat maakt het ook eigenlijk uit? Natuurlijk is je gezondheid belangrijk en is het fijn om jezelf een meetbaar doel te stellen, maar de nummers op de weegschaal zeggen niks over jou als persoon. De weegschaal kan ook niet voor je bepalen hoeveel en welk voedsel je mag. En als je dit koude levenloze object je dag laat verpest – of je leven – dan is het tijd voor een serieuze verandering.

2. Stop met stressen

Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Toch is het de moeite waard: hoe minder stress je hebt, hoe beter je slaapt én hoe beter je presteert op je werk. Daarnaast is het ook nog goed voor je gezondheid. Probeer eens om een meditatie-ruimte in je huis te creëren of ga elke avond een uurtje wandelen om je hoofd even helemaal leeg te maken.

3. Stop met het eten van dingen die je niet lust

Eet jij regelmatig met tegenzin een bordje bloemkool, puur en alleen omdat het gezond is? Niet meer doen! Natuurlijk moet je je ook niet naar hartenlust op junkfood gaan storten, maar er zijn genoeg andere gezonde groenten die wél lekker zijn. En de kans is groot dat jij de helft hiervan nog nooit hebt geproefd! Eet alleen groenten die je echt lekker vindt en je zult merken dat het veel gemakkelijker is om gezond te blijven eten.

4. Ga niet sporten om je lichaam weer ‘mooi’ te krijgen

Je lichaam is mooi zoals die is: de manier waarop je gebouwd bent is uniek en afhankelijk van je genen. Kan sporten ervoor zorgen dat je gezonder, leniger en lichter bent? Ja. Kun je door de sporten de armen en buikspieren van een topmodel krijgen? Nee, dit kan niet. Doe aan sporten omdat je van lichaam houdt, niet omdat je het haat. Wanneer je met onrealistische doelen en haatgevoelens een fitness-avontuur aangaat kan het niet anders dan mislukken.

5. Doe niet zo gemeen tegen jezelf

Negatieve gedachten en negatieve praatjes kunnen je fitness- en gezondheidsdoelen alleen maar in de weg staan. Denk aan het volgende: als je het niet zou zeggen tegen een vriend(in) moet je het ook niet tegen jezelf zeggen. Het is zo simpel.

6. Stop met het obsessief tellen van calorieën

Laat je niet te veel leiden door je dagelijkse calorie-inname. Dit zegt namelijk niks over hoe gezond je leeft. Je kunt 1.200 calorieën eten aan snoep maar je kunt ook 1.200 calorieën eten aan groenten en gezonde vetten. Schrap daarom bepaalde voedingsmiddelen niet van je lijstje omdat ze veel calorieën bevatten, zeker niet als ze gewoon natuurlijk en gezond zijn.

7. Probeer niet perfect te zijn

Niemand heeft een perfecte week op het gebied van gezond eten. Niemand heeft een perfect gewicht. Niemand heeft een perfecte work-out. Niemand heeft een perfect lichaam, dus ook jij niet. Wanneer je een onrealistisch doel probeert na te streven krijg je alleen maar meer stress en is de kans groot dat je obsessief bezig gaat zijn met je gewicht. En dat is juist niet de bedoeling. Probeer dat perfecte plaatje daarom los te laten.

Bron: Popsugar.com. Beeld: iStock