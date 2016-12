7 fabels over roken ontkracht

Je wist het natuurlijk al: roken is hartstikke ongezond. Maar dit lijstje laat maar weer eens zien dat wie wel nog rookt, écht in 2017 moet stoppen.

1. In sigaretten zit aceton en terpentine

Geen fabel, maar een feit! Of zelfs meerdere, want het lijstje aan giftige stoffen in sigaretten is eindeloos: aceton (nagellakremover dus!) en terpentine, plus arsenicum, fosfor, xyleen en formaldehyde. Arsenicum is gif dat wordt gebruikt tegen mieren – en natuurlijk in de gemiddelde spionageroman om mensen om te leggen. Fosfor zit in rattengif. Xyleen is een stof die eerst in markeerstiften zat, maar daarin verboden werd, omdat het een kankerverwekkende stof is. Formaldehyde wordt gebruikt door begrafenisondernemers om een overleden iemand langer ‘goed’ te houden. En dat rook je dus allemaal naar binnen.

2. “Eén sigaretje vanavond kan wel”

Niet dus, zegt longarts Wanda de Kanter in Het Parool. “Je DNA raakt bij elk trekje beschadigd.” Eerder deze maand is in een grote internationale studie aangetoond dat ook als je minder dan 1 sigaret per dag rookt, de kans op longkanker 9x verhoogd wordt. Bovendien zijn sigaretten zo verslavend dat je het risico loopt het niet meer bij eentje te houden. Er zitten volgens De Kanter wel 6000 middeltjes in sigaretten om je verslaving te bevorderen.

Dit zijn de verschillen tussen rokerslongen en ‘schone’ longen:

3. Als je rookt word je sneller verkouden

Je hebt een lagere weerstand, maakt meer slijm aan en je longen werken minder goed. Met als gevolg dat je gaat hoesten omdat je lichaam probeert om je longen schoon te maken. Nee, verkoudheid is niet het einde van de wereld, maar elke reden om sigaretten voorgoed uit je leven te bannen is er een.

4. Wondjes genezen minder snel

In dezelfde categorie als de verkoudheid. Bij rokers werkt de doorbloeding van de aderen minder goed. Ook zit er minder zuurstof in hun bloed, deze wordt vervangen door koolstofmonoxide uit tabaksrook. Gevolg: je blijft bloeden als je een wondje hebt.

5. “Maar mijn oma is 90 geworden en die rookt, dus…”

Longkanker is kankersoort nummer één. In 90% van de gevallen is roken de oorzaak. De gemiddelde overleving na diagnose: 9 maanden. Roken draagt bij aan 30% van alle kankerdoden. In totaal komen er in Nederland jaarlijks ruim 12.000 longkankerpatiënten bij en overlijden er ook weer 10.000. Na deze troosteloze info kun je zeggen dat ja, misschien jouw oma de uitzondering op de regel is, maar de kans dat je dat zelf ook zal zijn is dus bijna nihil.

6. De industrie voegt suikers toe om sigaretten voor kinderen lekkerder te maken

Dit is géén fabel, helaas. Verbrande suikers zijn een gemene kankerverwekkende stof in een sigaret. Saillant detail: tabaksmakers hebben het over ‘replacement smokers’. Weet je dat wat zijn? Kinderen die verslaafd gemaakt moeten worden aan sigaretten, om zo de dode rokers te vervangen.

7. Ik gebruik een heatstick, een ‘rookvrije’ sigaret, dus dat is prima!

Niet volgens longarts De Kanter, zij waarschuwt in Het Parool dat ook deze nieuwigheden gevaarlijk zijn voor je gezondheid: “Net als dat we mondkanker krijgen van pruimtabak kauwen. Het aantal ­patiënten zal waarschijnlijk afnemen, dat wel. Maar we weten nog veel te weinig van de effecten.”

LEES OOK:

Nu je weet dat er 6000 trucjes zijn bedacht door fabrikanten om je verslaafd te maken, is het niet meer dan logisch dat het ontzettend moeilijk is om te stoppen. Dokter Rutger helpt je op weg:

De beste Lekker in je Vel-berichten gratis ontvangen op WhatsApp? Meld je nu aan!

Bron: J/M – Ouders, De Volkskrant, Parool. Beeld: iStock