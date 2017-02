Dit zijn de 7 geheimen van slanke mensen om de kilo’s eraf te houden

Vette producten of koolhydraten (zie video hierboven) compleet laten staan om wat kilo’s te verliezen? Niet doen! Uit onderzoek blijkt dat kleine veranderingen in je dagelijkse routine al veel kunnen helpen. Zeg maar dag tegen de kilo’s, want dit zijn 7 geheimen die alle slanke mensen herkennen.

Het zou zomaar kunnen dat je je natuurlijk al heel goed aan deze lijst houdt. Doe je dat niet, dan kunnen deze kleine aanpassingen misschien voor jou wel kleine wonderen verrichten. Voor je het weet mag je jezelf ook tot het clubje van slanke mensen rekenen. Als dat je doel is tenminste. Wij vinden je leuk zoals je bent 😉

Drink thee

Uit een Amerikaanse studie blijkt dat mensen die grote hoeveelheden thee dronken over een periode van 14 jaar veel minder aankwamen dan mensen die geen of een stuk minder thee dronken. Thee bevat namelijk antioxidanten als catechine, die helpen bij de vetverbranding. De “beste” thee om te drinken als je wat kilo’s wil verliezen? Groene en witte! Beweeg in de ochtend

Je bent niet alleen fitter de rest van de dag, maar ’s ochtends bewegen vóórdat je je ontbijt gaat eten zou bijdragen aan een betere vetverbranding, aldus het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Physiology. Ontbijt!

Tja, daar is hij dan, de eeuwenoude wijsheid. Ontbijten is goed voor je! Volgens een gerenommeerd Amerikaans onderzoek zijn stevige ontbijters over het algemeen 2 centimeter slanker in de taille dan mensen die niet ontbijten. Waarom? Omdat ontbijten de stofwisseling bevordert. Gewoon lekker aan de boterham/muesli/smoothie dus morgenochtend! Geniet van je maaltijd

Trage eters zijn het slankst. Uit een onderzoek blijkt dat mensen die er 30 minuten over deden om een ijsje op te lepelen meer hormonen ontwikkelden die hen een vol gevoel gaven dan de mensen die het ijsje sneller opaten. Daarnaast moet je afleidingen tijdens het eten vermijden. Leg je telefoon dus even weg en laat de televisie ook vooral lekker uit. Eet op regelmatige tijdstippen

Wie op regelmatige tijdstippen eet en daarna zorgt voor een periode van 10-12 uur helemaal niets ontwikkelt genen in de lever die suiker en vet verbranden. Althans… Dit blijkt het geval te zijn bij muizen. Dit onderzoek staat nog in de kinderschoenen dus, maar je kunt dit vrij vertalen naar het alom bekende regeltje dat je eigenlijk na je diner niets meer moet eten. Begin elke maaltijd met 2 glazen water

Wie 2 glazen water drinkt voor elke maaltijd raakt snel 2,5 kilo meer kwijt dan mensen die geen water drinken, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse universiteit Virginia Tech. Water vult de maag en wie dus 2 glazen drinkt, zou al snel 75 tot 90 calorieën minder eten bij de maaltijd. Weeg jezelf

Het is misschien niet je favoriete bezigheid, maar jezelf wegen zou ook helpen om slanker te worden en te blijven. Daar moet je natuurlijk ook niet in doorslaan. Maar wie ziet dat er een kilootje bijgekomen is deze week is sneller geneigd om minder te eten of een keertje extra te sporten.

Bron: Express Business. Beeld: iStock